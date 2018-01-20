СМИ: более 50 иностранцев задержаны в ходе антитеррористической операции в Стамбуле

АНКАРА, 20 января. /ТАСС/. Силы безопасности Турции задержали не менее 54 иностранных граждан в ходе антитеррористической операции в Стамбуле. Об этом сообщило в субботу Анатолийское агентство.

По его данным, спецоперация проводилась по 11 различным адресам в восьми районах города.

Было установлено, что все задержанные люди являются гражданами других стран, а также то, что они воевали на стороне боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии. Преступники планировали сбежать в Европу. Их национальность не уточняется.