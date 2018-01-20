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Премьер Ирака провел первую с начала кризиса встречу с главой кабмина Иракского Курдистана

Международная панорама
20 января, 16:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

Детали переговоров пока не сообщаются

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ТАСС, 20 января. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади встретился в субботу в Багдаде с главой правительства курдской автономии Нечирваном Барзани. Как отмечает телеканал Al Sumaria, это первая официальная встреча политиков с начала кризиса между федеральным правительством и курдской автономией.

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О деталях переговоров информации пока нет.

В воскресенье Барзани направится в Тегеран, где обсудит двусторонние отношения с иранским руководством. В этот же день в иракскую столицу прибудет глава МИД Турции Мевлюд Чавушоглу, чтобы обсудить с аль-Абади посредничество Анкары в разрешении противоречий между центром и региональными властями.

Ранее Нечирван Барзани заявлял о нормализации отношений Эрбиля с Ираном и Турцией, поддержавшими ранее санкции Багдада против иракских курдов после проведенного в сентябре референдума о независимости Иракского Курдистана.

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Персоны
Абади, Хейдар, аль-
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