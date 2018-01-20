СМИ: похищенные в Нигерии граждане Канады и США освобождены

ОТТАВА, 20 января. /ТАСС/. Два гражданина Канады и два американца, похищенные неизвестными на этой неделе в Нигерии, освобождены. Об этом в субботу сообщил телеканал CBC.

Иностранцев освободили в ходе спецоперации в пятницу вечером, при этом был арестован один из подозреваемых в преступлении. По данным телеканала, канадцы и американцы чувствуют себя хорошо.

Два канадца и два гражданина США были похищены во вторник в окрестностях города Кагарко, когда они направлялись из города Кадуна в столицу Абуджу. В перестрелке были убиты два полицейских, которые сопровождали иностранцев в поездке.