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Глава МИД Турции заявил, что Анкара письменно информирует Дамаск о ходе операции в Африне

Международная панорама
20 января, 19:36 UTC+3 АНКАРА 20, января. /ТАСС

По словам Мевлюта Чавушоглу, информация также будет предоставлена в ООН

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

© Александр Щербак/ТАСС

АНКАРА, 20 января. /ТАСС/. Анкара в письменном виде информирует Дамаск о ходе операции в сирийском районе Африн, где ВС Турции начали в субботу военную операцию. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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"Мы информируем Дамаск о ходе нашей операции в письменном виде. Мы также предоставляем всестороннюю информацию о ней Организации Объединенных Наций. В разговоре с [госсекретарем США Рексом] Тиллерсоном я сказал, что США должны быть с нами заодно", - приводит газета Yeni Şafak слова Чавушоглу.

На своей странице в Twitter Чавушоглу написал, что Турция проводит военную операцию "Оливковая ветвь" в соответствии с нормами международного права и правом на обеспечение собственной безопасности в соответствии с уставом ООН.

"Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в соответствии с нормами международного права и правом на обеспечение собственной безопасности, закрепленной в уставе ООН. Операция не наносит удары по мирным и невинным жителям Сирии. Целью операции являются только террористические группировки", - говорится в сообщении.

По данным телеканала NTV, Чавушоглу заверил, что Турция продолжит информировать заинтересованные страны о ходе операции "Оливковая ветвь". "Мы уже доложили заинтересованным в Сирии странам о том, что происходит в Африне. Мы и дальше продолжить передавать им информацию", - сказал он.

Министерство иностранных дел России заявило, что Москва озабочена сообщениями о начале Турцией военной операции в Африне и призывает участвующие в конфликте стороны проявлять сдержанность.

Генштаб ВС Турции объявил в субботу о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" (ДС) в Африне. Как сообщил телеканал CNN Türk, ранее восемь истребителей ВВС Турции F-16, которые вылетели с авиабазы Диярбакыр, нанесли удары по позициям курдов из СНС и ДС, в результате которых были уничтожены наблюдательные пункты. Анкара считает ДС и СНС сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией.

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