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В ХАМАС назвали нежелательным визит вице-президента США в регион

Международная панорама
20 января, 19:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

Ранее сообщалось, что Майкл Пенс прибыл в Каир в рамках ближневосточного турне

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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Визит вице-президента США Майкла Пенса в регион является нежелательным, а встречи с ним в любом формате не будут иметь оправдания. Об этом заявил в субботу официальный представитель движения ХАМАС Фаузи Бархум.

"Визит Пенса в регион не приветствуется, - указал он. - Нет никакого оправдания и оснований для встреч с ним на всех уровнях, особенно после недавних высказываний вице- президента США, перечеркивающих "досье" Иерусалима" и утверждающих его в качестве вечной столицы сионистского образования".

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Пенс начал в субботу свой региональный тур с Каира, где у него запланированы переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. С наибольшее долей вероятности, одной из главных тем встреч станет статус Иерусалима после того, как в конце минувшего года президент США Дональд Трамп объявил о признании города столицей Израиля и переносе туда посольства США, чем вызвал гнев арабов. По этой причине изначально запланированный на декабрь визит Пенса в регион был отложен.

Как заявила ранее в Вашингтоне пресс-секретарь Пенса Алисса Фэра, основная цель поездки в регион - намерение подтвердить приверженность США работе с союзниками в регионе по противодействию радикализму и терроризму и обсуждение с руководителями этих стран путей укрепления национальной безопасности.

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Темы
Палестино-израильский конфликт Ситуация вокруг статуса Иерусалима
Персоны
Трамп, Дональд Пенс, Майкл (Майк) Сиси, Абдель Фаттах, ас-
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