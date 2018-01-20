В ХАМАС назвали нежелательным визит вице-президента США в регион

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Визит вице-президента США Майкла Пенса в регион является нежелательным, а встречи с ним в любом формате не будут иметь оправдания. Об этом заявил в субботу официальный представитель движения ХАМАС Фаузи Бархум.

"Визит Пенса в регион не приветствуется, - указал он. - Нет никакого оправдания и оснований для встреч с ним на всех уровнях, особенно после недавних высказываний вице- президента США, перечеркивающих "досье" Иерусалима" и утверждающих его в качестве вечной столицы сионистского образования".

Пенс начал в субботу свой региональный тур с Каира, где у него запланированы переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. С наибольшее долей вероятности, одной из главных тем встреч станет статус Иерусалима после того, как в конце минувшего года президент США Дональд Трамп объявил о признании города столицей Израиля и переносе туда посольства США, чем вызвал гнев арабов. По этой причине изначально запланированный на декабрь визит Пенса в регион был отложен.

Как заявила ранее в Вашингтоне пресс-секретарь Пенса Алисса Фэра, основная цель поездки в регион - намерение подтвердить приверженность США работе с союзниками в регионе по противодействию радикализму и терроризму и обсуждение с руководителями этих стран путей укрепления национальной безопасности.