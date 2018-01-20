СМИ: группа вооруженных боевиков напала на Intercontinental Hotel в Кабуле

ТАСС, 20 января. По меньшей мере 15 человек могли погибнуть или получить ранения в результате совершенной в субботу атаки на Intercontinental Hotel в Кабуле. Об этом сообщил телеканал TOLO news со ссылкой на одного из очевидцев, которому удалось бежать из гостиницы после начала штурма.

"По крайней мере 15 человек либо убиты, либо ранены на первом и втором этажах отеля", - цитирует его телеканал. Некоторые очевидцы также рассказали, что атаковавшие гостиницу боевики подожгли ее.

В МВД Афганистана подтвердили гибель нескольких человек, однако их точное число не называлось. Кроме того, в ведомстве указали, что располагают информацией о захвате нападавшими заложников.

Intercontinental Hotel считается популярнейшим среди иностранцев отелем Кабула, где проходят пресс-конференции с участием западных официальных лиц. В июне 2011 года он уже становился целью атаки боевиков. Тогда в здании гостиницы в результате четырех взрывов погибли 10 афганцев.