Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 56.59
€ 69.4
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: группа вооруженных боевиков напала на Intercontinental Hotel в Кабуле

Международная панорама
20 января, 20:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

Уточняется, что среди нападавших были и террористы-смертники

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Rahmat Gul, архив

ТАСС, 20 января. По меньшей мере 15 человек могли погибнуть или получить ранения в результате совершенной в субботу атаки на Intercontinental Hotel в Кабуле. Об этом сообщил телеканал TOLO news со ссылкой на одного из очевидцев, которому удалось бежать из гостиницы после начала штурма.

"По крайней мере 15 человек либо убиты, либо ранены на первом и втором этажах отеля", - цитирует его телеканал. Некоторые очевидцы также рассказали, что атаковавшие гостиницу боевики подожгли ее.

В МВД Афганистана подтвердили гибель нескольких человек, однако их точное число не называлось. Кроме того, в ведомстве указали, что располагают информацией о захвате нападавшими заложников.

Intercontinental Hotel считается популярнейшим среди иностранцев отелем Кабула, где проходят пресс-конференции с участием западных официальных лиц. В июне 2011 года он уже становился целью атаки боевиков. Тогда в здании гостиницы в результате четырех взрывов погибли 10 афганцев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Афганистан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
2
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
3
В результате пожара на северо-востоке Москвы погибли четыре человека
4
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на территории Чили
5
Российский боец Махачев нокаутировал бразильца Тибау на турнире UFC
6
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
7
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
Темы дня
Новости партнеров
Реклама