СМИ: Турция проинформирует глав дипмиссий стран-членов СБ ООН об операции в Африне

АНКАРА, 20 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Турции намерено вызвать глав дипломатических миссий стран-членов СБ ООН для передачи информации о ходе операции в Африне. Об этом сообщило в субботу Anadolu Ajansı.

По его данным, внешнеполитическое ведомство вызовет глав дипмиссий Великобритании, Франции и Китая. Ранее в МИД Турции были главы дипмиссий России, США и Ирана.

Ранее в субботу пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова подтвердила факт вызова российского посла в МИД республики.

Министерство иностранных дел России заявило, что Москва озабочена сообщениями о начале операции Турции в районе сирийского Африна и призывает участвующие в конфликте стороны проявлять сдержанность.

Генштаб ВС Турции объявил в субботу о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" (ДС) в Африне.