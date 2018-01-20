Трамп не намерен обсуждать с демократами иммиграцию до возобновления работы правительства

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не собирается обсуждать с демократами в Конгрессе иммиграционную реформу, в том числе возобновление программы защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в страну несовершеннолетними (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA), до тех пор, пока не будет возобновлено финансирование правительства. Об этом сообщила в субботу журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Его (президента) постоянно держат в курсе члены администрации и законодатели. Он этим утром дважды беседовал с лидером [республиканцев в Сенате Конгресса США Митчем] Макконнелом и только что переговорил со спикером [Палаты представителей Полом] Райаном", - сказала она.

"Президент не будет вести переговоры об иммиграционной реформе до тех пор, пока демократы не перестанут играть в политические игры и не возобновят работу правительства", - добавила Сандерс. Такой ответ она дала на призывы представителей Демократической партии прийти к договоренности по программе DACA, без которой они не хотят принимать даже документ о временном финансировании правительства. Хотя в Сенате республиканцы по-прежнему занимают большинство (51 место), для утверждения бюджета в данном случае требуется 60 голосов, которых у них нет.

В пятницу Сенат Конгресса США отказался завершить работу над резолюцией о продлении временного финансирования госучреждений. С субботы они не могут выполнять свои функции, многие сотрудники будут отправлены в неоплачиваемый отпуск. Против проекта резолюции выступили демократы, которые требовали включить в документ меры по защите от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в Соединенные Штаты несовершеннолетними, что не устраивает Белый дом и республиканцев.

При администрациях Барака Обамы правительство прекращало работу один раз на 16 дней, при Билле Клинтоне это происходило дважды - в общей сложности на 26 дней. При администрациях Рональда Рейгана федеральное правительство прекращало работу без малого восемь раз, хотя в общей сложности всего на 14 дней.