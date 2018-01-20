Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 56.59
€ 69.4
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп не намерен обсуждать с демократами иммиграцию до возобновления работы правительства

Международная панорама
20 января, 21:00 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, января. /ТАСС

В пятницу Сенат Конгресса США отказался завершить работу над резолюцией о продлении временного финансирования госучреждений

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не собирается обсуждать с демократами в Конгрессе иммиграционную реформу, в том числе возобновление программы защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в страну несовершеннолетними (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA), до тех пор, пока не будет возобновлено финансирование правительства. Об этом сообщила в субботу журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Смотрите также

Миграционная политика Трампа. Досье

"Его (президента) постоянно держат в курсе члены администрации и законодатели. Он этим утром дважды беседовал с лидером [республиканцев в Сенате Конгресса США Митчем] Макконнелом и только что переговорил со спикером [Палаты представителей Полом] Райаном", - сказала она.

"Президент не будет вести переговоры об иммиграционной реформе до тех пор, пока демократы не перестанут играть в политические игры и не возобновят работу правительства", - добавила Сандерс. Такой ответ она дала на призывы представителей Демократической партии прийти к договоренности по программе DACA, без которой они не хотят принимать даже документ о временном финансировании правительства. Хотя в Сенате республиканцы по-прежнему занимают большинство (51 место), для утверждения бюджета в данном случае требуется 60 голосов, которых у них нет.

В пятницу Сенат Конгресса США отказался завершить работу над резолюцией о продлении временного финансирования госучреждений. С субботы они не могут выполнять свои функции, многие сотрудники будут отправлены в неоплачиваемый отпуск. Против проекта резолюции выступили демократы, которые требовали включить в документ меры по защите от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в Соединенные Штаты несовершеннолетними, что не устраивает Белый дом и республиканцев.

При администрациях Барака Обамы правительство прекращало работу один раз на 16 дней, при Билле Клинтоне это происходило дважды - в общей сложности на 26 дней. При администрациях Рональда Рейгана федеральное правительство прекращало работу без малого восемь раз, хотя в общей сложности всего на 14 дней.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Обама, Барак Сандерс, Сара Клинтон, Билл Трамп, Дональд Макконнелл, Митч
Темы
Миграционная политика Трампа
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
2
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
3
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на территории Чили
4
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
5
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
6
Джек Воробей за штурвалом "Зеленой жемчужины"
7
Что известно о нападении в школе в Бурятии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама