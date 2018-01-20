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Порошенко поблагодарил православную церковь за содействие в процессе обмена пленными

Международная панорама
20 января, 21:57 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, января. /ТАСС

Президент Украины добавил, что будет "приветствовать помощь церкви в освобождении политических заключенных, находящихся на территории России"

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Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с главой Украинской православной церкви Московского патриархата митрополитом Онуфрием выразил благодарность за содействие в процессе обмена пленными в Донбассе.

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Республики Донбасса и Киев завершили процедуру обмена пленными

"Глава государства поблагодарил украинские церкви за поддержку процесса освобождения украинских заложников и поддержку их семей", - говорится в сообщении пресс-службы главы украинского государства.

В свою очередь митрополит Онуфрий пообещал делать все от него зависящее для дальнейшего освобождения пленных.

Украинский лидер также заявил, что будет "приветствовать помощь церкви в освобождении политических заключенных, находящихся на территории России", подчеркнув готовность Украины "к решительным шагам".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что осужденные по различным статьям УК РФ украинцы не подлежат обмену в рамках минских договоренностей, так как не считаются пленными.

27 декабря 2017 года на линии соприкосновения в Донбассе в районе Горловки прошел крупнейший с момента начала конфликта обмен пленными. Киев передал провозглашенным республикам Донбасса 233 пленных и получил 73 человека. Представители сторон подчеркнули, что освобождение пленных не завершено и они приложат все силы для того, чтобы в 2018 году процесс был продолжен.

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