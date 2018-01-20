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Лидер демократов в Сенате США сравнил Белый дом с желе

Международная панорама
20 января, 22:32 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, января. /ТАСС

Чак Шумер заявил, что "вести переговоры с нынешним Белым домом практически невозможно"

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Сенатор Чак Шумер

Сенатор Чак Шумер

© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер возложил на Белый дом и лично президента США Дональда Трампа вину за прекращение финансирования федерального правительства, в результате которого оно временно приостановило работу. Выступая в субботу перед журналистами, законодатель также сравнил ведение переговоров с нынешней администрацией с взаимодействием с желе.

"Вести переговоры с нынешним Белым домом - все равно, что вести переговоры с желе. То есть практически невозможно", - сказал он, приведя примеры того, как демократы якобы достигали с американским лидером договоренности по тому или иному вопросу, а вскоре со стороны Белого дома выдвигались новые требования "под влиянием ультраправых сил в администрации".

"Это прекращение работы [произошло из-за] Трампа, только президент может его завершить. Мы, демократы, уже за столом переговоров, мы готовы к обсуждению", - сказал он.

В пятницу Сенат Конгресса США отказался завершить работу над резолюцией о продлении временного финансирования госучреждений.

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