Визит Трампа в Давос под вопросом из-за приостановки работы правительства

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Визит президента США Дональда Трампа на Всемирный экономический форум в Давосе может не состояться из-за временного прекращения финансирования федерального правительства, в результате которого оно прекратило работу. Об этом заявил в субботу директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни во время специального брифинга для журналистов.

"Президент не едет во Флориду (в свое поместье Mar-a-Lago в Палм-Бич), и сейчас мы рассматриваем [возможность визита] в Давос - как с точки зрения президента, так и с точки зрения кабинета - на ежедневной основе", - сказал он.

В пятницу Сенат Конгресса США отказался завершить работу над резолюцией о продлении временного финансирования госучреждений.

Форум в Давосе пройдет с 23 по 26 января, его ключевой темой станет четвертая промышленная революция. Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что в Давосе президент США "рассчитывает продвигать свою политику, направленную на укрепление американского бизнеса, американских предприятий, американских рабочих".