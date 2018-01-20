СМИ: бандформирования обстреляли Дамаск и его пригороды

ТАСС, 20 января. Вооруженные группировки нарушили в субботу вечером режим прекращения огня и выпустили минометные снаряды по жилым кварталам Дамаска. Как сообщил агентству SANA представитель полицейского управления столицы, сведения об одном погибшем и четырех раненых поступили из района Уш-эль-Урур. Нескольким домам там нанесен материальный урон.

Под обстрел попал лагерь беженцев Вафидин, где также пострадали мирные жители. Четверо доставлены с ранениями в больницу.

Представитель полиции указал, что минометная атака была предпринята боевиками, базирующимися в регионе Восточная Гута под Дамаском. Сирийская артиллерия ответила огнем по позициям бандформирований и уничтожила их пусковые установки.

Восточная Гута включена в одну из зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая 2017 года между странами - гарантами перемирия в Сирии: Россией, Ираном и Турцией. Командование ВС республики объявило о прекращении военных действий 22 июля прошлого года, однако боевики с тех пор неоднократно нарушали перемирие и подвергали столицу обстрелам.