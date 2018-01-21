Почти 50 организаций намерены стать наблюдателями на выборах президента Египта

КАИР, 21 января. /ТАСС/. Почти 50 международных и национальных организаций подали заявки на участие в качестве наблюдателей во время предстоящих весной выборов президента Египта. Об этом сообщил в субботу журналистам официальный представитель Национальной комиссии по выборам (НКВ) Махмуд Хельми аш-Шериф.

"До настоящего времени в комиссию поступили заявки от 48 различных организаций с просьбой о регистрации их в качестве официальных наблюдателей на президентских выборах", - отметил он. Среди них, уточнил аш-Шериф, четыре международные структуры и 44 национальные.

Он также проинформировал, что проверку документов прошла уже 21 организация. "Все они отвечают предъявляемым к наблюдателям требованиям, определенным египетским законодательством", - сказал представитель НКВ.

Президентские выборы пройдут в АРЕ в период с 26 по 28 марта, а их итоги объявят 2 апреля. В случае, если ни один из кандидатов не наберет необходимого количества голосов, второй тур запланирован на 24-26 апреля, а его результаты станут известны 1 мая. Регистрация кандидатов пройдет с 20 по 29 января, 24 февраля должен быть утвержден окончательный список претендентов.

В пятницу действующий глава государства Абдель Фаттах ас-Сиси официально объявил о выдвижении на второй срок. Он был избран в мае 2014 года и вступил в должность 8 июня. Согласно конституции страны, ас-Сиси имеет право выдвигаться на второй и последний четырехлетний президентский срок.