Вучич: диалог по Косову сейчас нужен больше, чем когда бы то ни было

ЛАПЛЕ-СЕЛО /Автономный край Косово и Метохия/, 21 января. /ТАСС/. Диалог по Косову сейчас нужен больше, чем когда бы то ни было, считает президент Сербии Александар Вучич. Как заявил в воскресенье глава государства, это касается и ситуации в автономном крае, и ситуации в центральной Сербии.

Заявление президента прозвучало после шестичасового общения с несколькими тысячами косовских сербов, прибывших на встречу с Вучичем в Лапле-Селе, до этого он около трех часов говорил с людьми в Косовска-Митровице в закрытом для прессы режиме.

"Мне кажется, что люди понимают, нам нужен мир, рациональный подход, что нам нужны разговоры с албанцами. Что нам нужен внутрисербский диалог, возможно, больше, чем когда-либо. Только таким образом мы можем двигать страну вперед", - заявил Вучич.

В ходе визита в Лапле-Село Вучич пообещал подарить одному из участников встречи дом, а другому - трактор, однако сказал, что готов предоставить жилье и технику далеко не всем. "Для меня не проблема все выслушать, но прошу вас иметь в виду, что мы движемся в ограниченном пространстве по тонкому лезвию", - сказал президент, пояснив, что большинство вопросов связаны с брюссельскими соглашениями (речь идет о заключенном в 2013 году в Брюсселе соглашении между Сербией и Косовом о принципах нормализации отношений, в частности определяющих статус и функции сербских общин на севере Косова - прим. ТАСС), которые не выполняются албанской стороной.

Среди основных тем, которые поднимали косовские сербы - безработица, жилищные вопросы, получение образования на родном языке, медицина, социальные проблемы. Несколько раз прозвучали жалобы на то, что албанцы похищают людей, чтобы потребовать за них выкуп. Вучич призвал оставаться сильными и не покидать свои дома, рожать детей, чтобы сербы сохраняли свое присутствие в Косове. "Если у вас четверо детей - рожайте пятого, а мы вам откроем фабрики, приведем инвесторов", - сказал он, отвечая на один из вопросов.

По его словам, главным результатом посещения Косова и Метохии для него стало понимание, что "большинство людей готовы остаться в Косове, если будут видеть хоть какое-то движение к лучшему". Он выделил для себя основные проблемы косовских сербов южнее реки Ибр (в основном, безопасность), и сербов севернее Ибра, где они проживают компактно (безопасность, безработица, социальная сфера, медицина). Вучич пообещал, что Белград будет вести кропотливую работу в этих направлениях.

Визит Вучича в Косово был призван успокоить проживающих в крае сербов после убийства местного политика Оливера Ивановича. До прибытия в Лапле-Село президент Сербии еще около трех часов отвечал на вопросы жителей Косовска-Митровицы, где произошло убийство.

Президент Сербии Александар Вучич в июле в программной речи заявил о начале широкого общественного диалога по вопросу Косова. На октябрь была намечена вторая фаза этого процесса, планировалась организация диспутов, результаты которых правительство обещало принять к сведению. В то же время 16 октября, еще до начала заседаний по вопросу Косова, Вучич объявил, что предложения по решению проблемы самопровозглашенного государства будут подготовлены властью к марту 2018 года. Такие заявления были восприняты некоторыми общественными кругами в Сербии как готовность "сдать" Косово в обмен на вступление в ЕС вне зависимости от результатов общественного обсуждения.