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СМИ: заседание комиссии НАТО - Грузия состоится в Брюсселе 31 января

Международная панорама
21 января, 12:09 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 21, января. /ТАСС

Стороны планируют обсудить вопросы участия Тбилиси "в процессе обеспечения безопасности черноморского региона"

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ТБИЛИСИ, 21 января. /ТАСС/. Заседание комиссии НАТО - Грузия состоится в столице Бельгии 31 января. Об этом сообщило в воскресенье Общественное телевидение Грузии (ОТВГ).

В заседании комиссии, которое пройдет в штаб-квартире НАТО, примет участие вице-премьер правительства Грузии, министр иностранных дел страны Михаил Джанелидзе. Как сообщило ОТВГ, на заседании комиссии "будут рассмотрены вопросы реализации пакета сотрудничества между Грузией и НАТО (принят в 2014 году на Уэльском саммите альянса - прим. ТАСС), процесс осуществления реформ в Грузии, вопросы участия страны в процессе обеспечения безопасности черноморского региона".

Грузия с конца 1990-х годов сотрудничает с альянсом в рамках его программ. В ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании Грузии стать членом НАТО, это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили. Новое правительство, пришедшее к власти после победы коалиции "Грузинская мечта" в октябре 2012 года, продолжило курс на интеграцию в НАТО, назвав в то же время "важнейшей задачей поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии".

В 2015 и 2016 годах Тбилиси дважды посетил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Между тем ряд грузинских политиков и часть общественности выступает за проведение Грузией политики неприсоединения к военно-политическим блокам, полагая, что это будет способствовать решению основных проблем страны и созданию условий для мирного объединения Грузии. Наиболее активна в этом плане экс-спикер парламента, руководитель партии "Демократическое движение - Единая Грузия" Нино Бурджанадзе, не раз заявлявшая, что "ни США, ни НАТО не в состоянии решить жизненно важные проблемы Грузии", полагая, что их решение "возможно путем полномасштабной нормализации отношений с РФ на основе госинтересов Грузии".

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