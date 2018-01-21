СМИ: Лондон направил в Южную Корею военных для разработки плана эвакуации британцев

ЛОНДОН, 21 января. /ТАСС/. Высокопоставленные британские военные были направлены в Южную Корею для разработки планов по эвакуации около 8 тыс. граждан Великобритании в случае начала войны с КНДР. Об этом в воскресенье сообщила газета The Sunday Times.

Британские военные находились в Южной Корее в течение двух недель в октябре и вернулись туда в этом месяце на 10 дней. Источники издания в сфере обороны обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп может нанести упреждающие удары по КНДР в связи с развитием ее ракетно-ядерной программы. Подобные действия, по мнению экспертов, могли бы побудить Пхеньян обрушить свою военную мощь на южного соседа, союзника США. К тому же КНДР сосредоточила на границе с Южной Кореей около 11 тыс. артиллерийских орудий, способных наносить удары по Сеулу.

Напряженность на Корейском полуострове сохраняется из-за активного развития КНДР ракетной и ядерной программ, а также военных маневров США и их союзников в регионе. В частности, в прошлом году Пхеньян провел испытания водородного заряда и межконтинентальной баллистической ракеты.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.