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Йылдырым утверждает, что Россия не имеет возражений против операции в Африне

Международная панорама
21 января, 12:41 дата обновления: 21 января, 13:02 UTC+3

Турецкий премьер также заявил, что Анкара поддерживает контакт с Дамаском при посредничестве Москвы и Тегерана

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АНКАРА, 21 января. /ТАСС/. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым выступил в воскресенье с утверждением, что Россия не имеет возражений против операции в районе Африн. Об этом сообщает телеканал NTV.

"Мы работаем над тем, чтобы устранить беспокойство Ирана, а у России возражений по этой теме нет", - приводит телеканал слова премьера.

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Кроме того, Йылдырым также заявил, что "Анкара поддерживает контакт с Дамаском при посредничестве Москвы и Тегерана".

Турецкий премьер добавил, что если кто-то окажет поддержку курдам в Африне, то он станет целью ВС республики. "Любая оказываемая террористам поддержка будет становиться нашей целью", - ответил Йылдырым на вопрос журналистов о том, какие действия предпримет Анкара в случае продолжения поставок вооружения Вашингтоном курдским формирования в Сирии.

Ранее в воскресенье турецкий премьер подтвердил начало наземной операции ВС республики в Африне против курдских отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" (ДС).

Генштаб ВС Турции объявил в субботу о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из СНС и ДС в районе Африн, где проживают порядка 1,5 млн сирийских курдов. По последним данным, в ходе операции самолеты ВВС Турции поразили 153 цели в Африне. Как сообщил телеканал Sky News Arabia, в результате бомбардировок с воздуха в Африне убиты шесть мирных жителей и три бойца СНС. Турецкий Генштаб настаивает на том, что все погибшие "являются террористами".

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