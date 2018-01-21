Сирийские курды заявили, что помешали турецким силам войти в Африн

ТАСС, 21 января. Курдские "Силы народной самообороны" (СНС) заявили в воскресенье, что турецкие военные были вынуждены отступить при попытке войти в сирийский район Африн. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление представителей СНС.

По словам представителя СНС в Африне Бируска Хасака, турецкие силы были отброшены после ожесточенных столкновений. Другой представитель СНС Нури Махмуди заявил, что "все наземные военные атаки Турции против Африна были отражены, и они [военные] были вынуждены отступить".

Между тем, как ранее сообщала газета Milliyet, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил в воскресенье начало наземной операции ВС республики в Африне. По данным агентства Anadolu, турецкие военные продвигаются вместе с формированиями оппозиционной сирийскому правительству группировки "Сирийская свободная армия".

Генштаб ВС Турции объявил в субботу о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований в районе Африн, где проживают порядка 1,5 млн сирийских курдов. В первый день операции 72 самолета ВВС Турции поразили 108 целей в семи точках Африна, после чего успешно вернулись на авиабазу. По данным телеканала Sky News Arabia, в результате бомбардировок с воздуха в Африне убиты шесть мирных жителей и три бойца СНС. Однако турецкий Генштаб настаивает на том, что все погибшие и раненые "являются террористами".