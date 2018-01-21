В Иране заявили о готовности помочь разрешению кризиса между Ираком и Иракским Курдистаном

ТАСС 21 января. Иран готов выступить посредником в разрешении кризиса между центральным правительством Ирака и руководством курдской автономии арабской страны. Об этом заявил в воскресенье генеральный секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Шамхани.

Как сообщило агентство Tasnim, заявление генсека Совбеза ИРИ было сделано по итогам встречи с премьер-министром Иракского Курдистана Нечирваном Барзани в Тегеране. "Исламская Республика Иран, принимая во внимание новую политику Эрбиля, сосредоточенную на выстраивании диалога и сотрудничества с Багдадом, сделает все возможное для урегулирования препятствий между иракским правительством и курдским регионом", - сказал Шамхани.

Встреча с Роухани

Иранские предприниматели готовы инвестировать в проекты по развитию Иракского Курдистана. Об этом на встрече с Барзани в Тегеране заявил в воскресенье президент страны Хасан Роухани.

"Иранские инвесторы готовы участвовать в проектах по развитию курдского региона", - приводит слова Роухани телеканал Al Mayadeen. По его мнению, автономия "является важной частью Ирака" и "играет ключевую роль в обеспечении безопасности и стабильности", что необходимо для развития региона.

Барзани, в свою очередь, высказался за укрепление экономического сотрудничества между Эрбилем и Тегераном и приветствовал заинтересованность Ирана в инвестиционных проектах автономии. Кроме того, он заверил Роухани, что его правительство "высоко ценит иранскую помощь в противостоянии террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)" и "не допустит угроз в адрес Ирана с территорий [Иракского Курдистана]".

Референдум о независимости

Глава правительства Иракского Курдистана прибыл в Тегеран в субботу вечером. Это первый с начала кризиса официальный визит курдского политика в Иран, поддержавший санкции иракских властей в отношении курдов после проведенного в сентябре референдума о независимости. Накануне Барзани посетил Багдад, где обсудил впервые за многие месяцы двустороннюю повестку с премьер-министром Хейдаром аль-Абади. В ходе беседы аль-Абади указал на важность возвращения федеральной власти в автономию, передачу контроля над пограничными терминалами, а также экспортом нефти.

Ранее Нечирван Барзани заявлял о нормализации отношений Эрбиля с Ираном и Турцией. Последняя выступила с предложением способствовать разрешению разногласий между Багдадом и Иракском Курдистаном. Этому, в частности, посвящен сегодняшний визит главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Багдад. Ожидается, что турецкий дипломат проведет встречи со своим коллегой Ибрагимом Джаафари, аль-Абади, спикером парламента Салимом аль-Джубури.

25 сентября 2017 года в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам объявила, что свыше 90% участвовавших в плебисците высказались за отделение от Ирака. Правительство в Багдаде считает, что волеизъявление прошло в нарушение конституции, и не признает его результаты.