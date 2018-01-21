Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 56.59
€ 69.4
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Иране заявили о готовности помочь разрешению кризиса между Ираком и Иракским Курдистаном

Международная панорама
21 января, 13:21 дата обновления: 21 января, 14:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

Генсек иранского Совбеза Али Шамхани провел встречу с премьер-министром курдской автономии Нечирваном Барзани

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС 21 января. Иран готов выступить посредником в разрешении кризиса между центральным правительством Ирака и руководством курдской автономии арабской страны. Об этом заявил в воскресенье генеральный секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Шамхани.

Как сообщило агентство Tasnim, заявление генсека Совбеза ИРИ было сделано по итогам встречи с премьер-министром Иракского Курдистана Нечирваном Барзани в Тегеране. "Исламская Республика Иран, принимая во внимание новую политику Эрбиля, сосредоточенную на выстраивании диалога и сотрудничества с Багдадом, сделает все возможное для урегулирования препятствий между иракским правительством и курдским регионом", - сказал Шамхани.

Встреча с Роухани

Иранские предприниматели готовы инвестировать в проекты по развитию Иракского Курдистана. Об этом на встрече с Барзани в Тегеране заявил в воскресенье президент страны Хасан Роухани.

"Иранские инвесторы готовы участвовать в проектах по развитию курдского региона", - приводит слова Роухани телеканал Al Mayadeen. По его мнению, автономия "является важной частью Ирака" и "играет ключевую роль в обеспечении безопасности и стабильности", что необходимо для развития региона.

Барзани, в свою очередь, высказался за укрепление экономического сотрудничества между Эрбилем и Тегераном и приветствовал заинтересованность Ирана в инвестиционных проектах автономии. Кроме того, он заверил Роухани, что его правительство "высоко ценит иранскую помощь в противостоянии террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)" и "не допустит угроз в адрес Ирана с территорий [Иракского Курдистана]".

Референдум о независимости

Глава правительства Иракского Курдистана прибыл в Тегеран в субботу вечером. Это первый с начала кризиса официальный визит курдского политика в Иран, поддержавший санкции иракских властей в отношении курдов после проведенного в сентябре референдума о независимости. Накануне Барзани посетил Багдад, где обсудил впервые за многие месяцы двустороннюю повестку с премьер-министром Хейдаром аль-Абади. В ходе беседы аль-Абади указал на важность возвращения федеральной власти в автономию, передачу контроля над пограничными терминалами, а также экспортом нефти.

Ранее Нечирван Барзани заявлял о нормализации отношений Эрбиля с Ираном и Турцией. Последняя выступила с предложением способствовать разрешению разногласий между Багдадом и Иракском Курдистаном. Этому, в частности, посвящен сегодняшний визит главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Багдад. Ожидается, что турецкий дипломат проведет встречи со своим коллегой Ибрагимом Джаафари, аль-Абади, спикером парламента Салимом аль-Джубури.

25 сентября 2017 года в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам объявила, что свыше 90% участвовавших в плебисците высказались за отделение от Ирака. Правительство в Багдаде считает, что волеизъявление прошло в нарушение конституции, и не признает его результаты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Референдум в Иракском Курдистане
Персоны
Роухани, Хасан
Страны
Иран Ирак
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посол США в РФ искупался в проруби и примерил русские валенки
2
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
3
Командование ВС Сирии подтвердило, что армия взяла под контроль аэродром Абу-Духур
4
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
5
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
6
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
7
Что известно о нападении в школе в Бурятии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама