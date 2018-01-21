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СМИ: федеральный суд Ирака исключил перенос парламентских выборов

Международная панорама
21 января, 13:35 дата обновления: 21 января, 13:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

Любые попытки изменить дату выборов признаны неконституционными, сообщает телеканал As Sumaria

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ТАСС, 21 января. Федеральный суд Ирака исключил перенос даты выборов в Совет представителей (парламент), назначенных на 12 мая 2018 года. Об этом сообщил в воскресенье телеканал As Sumaria.

По его информации, суд признал неконституционными любые попытки изменить дату проведения выборов в законодательной орган страны.

Решение высшего суда принято на фоне дебатов о необходимости отсрочки голосования в Совет представителей минимум на шесть месяцев, инициированных рядом суннитских и курдских партий. Первые настаивают на переносе из-за нерешенной проблемы с беженцами в освобожденных от террористов провинциях Анбар и Найнава. Курдские депутаты, в свою очередь, не видят смысла в выборах на фоне неурегулированного кризиса между центральными властями Ирака и курдской автономией, а также из-за нерешенного статуса спорных провинций, таких как Киркук.

Парламентская сессия, посвященная дате выборов, неоднократно откладывалась из-за отсутствия необходимого кворума и бойкота несогласных с повесткой депутатов. Следующее заседание запланировано на воскресенье.

На проведении выборов в срок настаивает премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади, а также лояльные ему фракции. Его позицию разделяют ООН и США. Ранее сообщалось, что премьер готов направить запрос в Высший суд, чтобы не допустить отсрочки.

Высшая независимая избирательная комиссия Ирака зарегистрировала более 200 партий в составе порядка 30 коалиций для участия в выборах в Совет представителей. В ближайшие дни депутаты проведут голосование по закону о бюджете, в котором пропишут финансирование будущих выборов. Без этой статьи комиссия не сможет начать подготовку и проведение голосования окажется под угрозой срыва.

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