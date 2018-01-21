Макрон: после Brexit у британского финсектора не будет полного доступа к единому рынку ЕС

ЛОНДОН, 21 января. /ТАСС/. Финансовый сектор Великобритании не сможет иметь полного доступа к единому европейскому рынку после выхода страны из Евросоюза. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью вещательной корпорации Би-би-си, полную версию которого она опубликовала в воскресенье.

"Безусловно, полный доступ финансовых услуг к единому рынку невозможен, учитывая принцип его работы", - сказал он, подчеркнув, что после реализации Brexit у Соединенного Королевства "по определению не будет полного доступа".

Французский президент также признал, что Париж после Brexit будет конкурировать с Лондоном в плане привлечения финансовых компаний на рынок Франции. "В плане европейского диалога в сфере финансовых услуг, безусловно, мы хотим привлечь максимальную активность. Множество игроков решит быть частью ЕС и еврозоны, поэтому будет конкуренция между разными странами", - добавил он.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице - спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Сам Brexit должен состояться 29 марта 2019 года.