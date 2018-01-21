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СМИ: СДПГ хочет дополнительных уступок от блока Меркель на коалиционных переговорах

Международная панорама
21 января, 14:24 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 21, января. /ТАСС

На съезде социал-демократов ФРГ будут рассмотрены отдельные пункты предварительного соглашения с консерваторами

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БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) намерено пойти навстречу критикам предварительного соглашения с блоком ХДС/ХСС в собственных рядах и в случае начала коалиционных переговоров требовать новых уступок от консерваторов. Об этом сообщило в воскресенье агентство DPA.

В проекте резолюции СДПГ, которую планируется рассмотреть на открывшемся сегодня съезде партии в Бонне, отдельные пункты соглашения, принятого по итогам зондирующих переговоров с консерваторами, названы "недостаточными" и "требующими улучшений". Это, в частности, касается регулирования процесса воссоединения беженцев, уже находящихся в ФРГ, со своими семьями, системы страхования, трудового законодательства.

Делегаты съезда СДПГ проголосуют в воскресенье по вопросу начала коалиционных переговоров с консерваторами. 12 января партии приняли 28-страничный документ, который должен лечь в основу будущего коалиционного договора.

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