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Командование ВС Сирии подтвердило, что армия взяла под контроль аэродром Абу-Духур

Международная панорама
21 января, 14:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

Правительственные силы утратили контроль над стратегической авиабазой в сентябре 2015 года

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ТАСС, 21 января. Вооруженные силы Сирии взяли под контроль военный аэродром Абу-Духур, расположенный в 50 км от города Идлиб, административного центра одноименной провинции. С таким заявлением выступило в воскресенье командование ВС Сирии. Его текст распространило агентство SANA.

"Подразделения наших вооруженных сил в сотрудничестве с союзными силами успешно завершили свои военные операции и взяли под контроль военный аэродром Абу-Духур на юго-востоке провинции Идлиб, где инженерные отряды проводят работы по разминированию территории от взрывных устройств, заложенных террористами в регионе", - говорится в заявлении командования ВС Сирии.

Накануне информационный портал Syria Al An сообщил, что бойцы сирийской армии и отрядов народного ополчения полностью освободили от бандформирований военный аэродром Абу-Духур. По его сведениям, войска прорвали оборону террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) на восточном участке фронта после ожесточенных боев. В ходе проведенной операции армии и ополченцам удалось выбить террористов из семи селений, расположенных в окрестностях аэродрома.

Правительственные силы утратили контроль над этой стратегической авиабазой в сентябре 2015 года. Три года назад Абу-Духур служил последним плацдармом сирийской армии в этом северо-западном регионе. Его осада бандформированиями продолжалась полгода.

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