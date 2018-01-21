Эрдоган заявил, что Турция будет преследовать "бегущих из Африна террористов"

АНКАРА, 21 января. /ТАСС/. ВС Турции намерены преследовать "террористов из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС), которые бегут из района Африн", где Анкара проводит операцию "Оливковая ветвь". Об этом, как сообщает газета Yeni Safak, заявил в воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган.

"Мы видим, как террористы пытаются скрыться. Они будут убегать, а мы будем их преследовать", - сказал он. "Наши вооруженные силы завершат проведение операции в Африне в скором времени", - также заявил турецкий лидер.

Как сообщает Анатолийское агентство, во время выступления в провинции Бурса Эрдоган подчеркнул, что курдские отряды СНС не могут рассчитывать на помощь США, чтобы одолеть Турцию. "Вы не сможете бороться с Турцией, надеясь, что США вас поддержат, знайте это", - сказал президент.

Кроме того, Эрдоган также вновь призвал США "не провоцировать Турцию" и "не посягать на границы республики". По его словам, Анкара "не будет это долго терпеть".

Генштаб ВС Турции объявил в субботу о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз" (ДС) в районе Африн, где проживают порядка 1,5 млн сирийских курдов. По последним данным, в ходе операции самолеты ВВС Турции поразили 153 цели в Африне. Как сообщил телеканал Sky News Arabia, в результате бомбардировок с воздуха в Африне убиты шесть мирных жителей и три бойца СНС. Турецкий Генштаб настаивает на том, что все погибшие "являются террористами".