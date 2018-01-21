Премьер-министр Израиля намерен обсудить с вице-президентом США иранскую угрозу

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в воскресенье, что намерен обсудить с прибывающим вечером в еврейское государство с визитом американским вице-президентом Майклом Пенсом противодействие агрессии Ирана и ядерную программу Тегерана, а также продвижение мира и безопасности на Ближнем Востоке. Об этом сам премьер заявил в воскресенье министрам на еженедельном заседании правительства еврейского государства.

"Сегодня вечером в Израиль прибывает большой друг государства Израиль, истинный друг, - вице-президент США Майкл Пенс, - сказал Нетаньяху. - Я с нетерпением жду наших переговоров, мы обсудим усилия администрации [президента США Дональда] Трампа по блокированию агрессии Ирана и иранской ядерной программы и, конечно же, продвижение безопасности и мира в регионе". Высказывания премьера на заседании кабинета распространила в воскресенье его канцелярия.

Пенс прибывает в Израиль в воскресенье вечером из Иордании, куда он прилетел из Египта, ставшего первой остановкой его ближневосточного турне. В понедельник вице-президент проведет переговоры с Нетаньяху в его резиденции в Иерусалиме, после чего выступит с речью в Кнессете (парламенте страны), сообщила израильская правительственная пресс-служба. Во вторник Пенс встретится с президентом Реувеном Ривлином, посетит Мемориальный комплекс истории Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме, а также Стену Плача в иерусалимском Старом городе.

Визит вице-президента в регион изначально планировался на декабрь 2017 года, но был отложен после принятия 6 декабря Дональдом Трампом решения о переносе посольства Соединенных Штатов в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим и признании этого города столицей еврейского государства. Оно вызвало резко негативную реакцию в арабском мире и привело к массовым беспорядкам на палестинских территориях. Палестинские власти вслед за этим отказались от контактов с американскими представителями.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают на том, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.