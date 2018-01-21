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Премьер-министр Израиля намерен обсудить с вице-президентом США иранскую угрозу

Международная панорама
21 января, 15:55 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 21, января. /ТАСС

Биньямин Нетаньяху также заявил, что считает Майкла Пенса "истинным другом" еврейского государства

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в воскресенье, что намерен обсудить с прибывающим вечером в еврейское государство с визитом американским вице-президентом Майклом Пенсом противодействие агрессии Ирана и ядерную программу Тегерана, а также продвижение мира и безопасности на Ближнем Востоке. Об этом сам премьер заявил в воскресенье министрам на еженедельном заседании правительства еврейского государства.

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"Сегодня вечером в Израиль прибывает большой друг государства Израиль, истинный друг, - вице-президент США Майкл Пенс, - сказал Нетаньяху. - Я с нетерпением жду наших переговоров, мы обсудим усилия администрации [президента США Дональда] Трампа по блокированию агрессии Ирана и иранской ядерной программы и, конечно же, продвижение безопасности и мира в регионе". Высказывания премьера на заседании кабинета распространила в воскресенье его канцелярия.

Пенс прибывает в Израиль в воскресенье вечером из Иордании, куда он прилетел из Египта, ставшего первой остановкой его ближневосточного турне. В понедельник вице-президент проведет переговоры с Нетаньяху в его резиденции в Иерусалиме, после чего выступит с речью в Кнессете (парламенте страны), сообщила израильская правительственная пресс-служба. Во вторник Пенс встретится с президентом Реувеном Ривлином, посетит Мемориальный комплекс истории Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме, а также Стену Плача в иерусалимском Старом городе.

Визит вице-президента в регион изначально планировался на декабрь 2017 года, но был отложен после принятия 6 декабря Дональдом Трампом решения о переносе посольства Соединенных Штатов в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим и признании этого города столицей еврейского государства. Оно вызвало резко негативную реакцию в арабском мире и привело к массовым беспорядкам на палестинских территориях. Палестинские власти вслед за этим отказались от контактов с американскими представителями.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают на том, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

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Темы
Ситуация вокруг Ирана Палестино-израильский конфликт Ситуация вокруг статуса Иерусалима
Персоны
Ривлин, Реувен Трамп, Дональд Пенс, Майкл (Майк) Нетаньяху, Биньямин
Страны
США Иран Египет Израиль Иордания Палестина
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