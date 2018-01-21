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Пенс: США сохранят присутствие в Сирии для сдерживания Ирана

Международная панорама
21 января, 16:32 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, января. /ТАСС

Также американцы продолжат бороться с террористической группировки "Исламское государство", отметил вице-президент США

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ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты сохранят свое военное присутствие в Сирии не только для разгрома террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), но и для "сдерживания враждебного влияния" Ирана. Об этом заявил в воскресенье вице-президент США Майкл Пенс, выступая на совместной конференции с королем Иордании Абдаллой II в Аммане.

"Позвольте мне сказать, что США ясно дали понять в последние дни, что мы остаемся привержены Сирии, присутствию в Сирии. Причем не только для разгрома ИГ, но и для сдерживания враждебного воздействия Ирана и других действий в регионе, которые будут дестабилизировать ситуацию", - сказал Пенс. Стенограмму его высказываний распространила пресс-служба Белого дома.

В субботу Пенс прибыл в Иорданию, где в воскресенье его принял король Абдалла II. Иордания - один из получателей американской помощи, объем которой в 2016 году составил 1,6 млрд долларов, а в 2017 году - 1,3 млрд. Вашингтон, в частности, помогает этому государству принимать у себя беженцев из Сирии, Ирака, а также из Палестины.

Далее в рамках своего турне вице-президент США отправится в Израиль. Планировавшийся ранее визит Пенса в регион был отложен после принятия 6 декабря главой американской администрации Дональдом Трампом решения о переносе посольства Соединенных Штатов в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Оно вызвало резко негативную реакцию в арабском мире и привело к массовым беспорядкам на оккупированных палестинских территориях и в Иерусалиме.

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Персоны
Пенс, Майкл (Майк) Абдалла II (король Иордании)
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
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