Пенс: США сохранят присутствие в Сирии для сдерживания Ирана

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты сохранят свое военное присутствие в Сирии не только для разгрома террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), но и для "сдерживания враждебного влияния" Ирана. Об этом заявил в воскресенье вице-президент США Майкл Пенс, выступая на совместной конференции с королем Иордании Абдаллой II в Аммане.

"Позвольте мне сказать, что США ясно дали понять в последние дни, что мы остаемся привержены Сирии, присутствию в Сирии. Причем не только для разгрома ИГ, но и для сдерживания враждебного воздействия Ирана и других действий в регионе, которые будут дестабилизировать ситуацию", - сказал Пенс. Стенограмму его высказываний распространила пресс-служба Белого дома.

В субботу Пенс прибыл в Иорданию, где в воскресенье его принял король Абдалла II. Иордания - один из получателей американской помощи, объем которой в 2016 году составил 1,6 млрд долларов, а в 2017 году - 1,3 млрд. Вашингтон, в частности, помогает этому государству принимать у себя беженцев из Сирии, Ирака, а также из Палестины.

Далее в рамках своего турне вице-президент США отправится в Израиль. Планировавшийся ранее визит Пенса в регион был отложен после принятия 6 декабря главой американской администрации Дональдом Трампом решения о переносе посольства Соединенных Штатов в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Оно вызвало резко негативную реакцию в арабском мире и привело к массовым беспорядкам на оккупированных палестинских территориях и в Иерусалиме.