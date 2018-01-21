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Турция готова оказать поддержку Ираку в вопросах борьбы с Рабочей партией Курдистана

Международная панорама
21 января, 16:32 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 21, января. /ТАСС

Глава МИД страны Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара продолжит "решительно поддерживать территориальную целостность, политическое единство и суверенитет Ирака"

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АНКАРА, 21 января. /ТАСС/. Турция готова оказать поддержку Ираку в проведении операций против членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом, как сообщает Анатолийское агентство, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время переговоров с премьер-министром Ирака Хейдаром аль-Абади в ходе визита в Багдад.

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"Турция готова оказать посильную поддержку Ираку в операции против РПК. Анкара также готова оказать Багдаду поддержку в вопросе восстановления инфраструктуры освобожденных от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС)", - приводит агентство слова главы МИД.

По словам Чавушоглу, "Турция продолжит решительно поддерживать территориальную целостность, политическое единство и суверенитет Ирака". "Власти курдской автономии на севере не вняли призыва Анкары и решили провести референдум о независимости. Надеюсь, что в Эрбиле осознали, насколько ошибочным было это решение", - отметил он.

25 сентября 2017 года в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам объявила, что свыше 90% участвовавших в плебисците высказались за отделение от Ирака. Правительство в Багдаде считает, что волеизъявление прошло в нарушение конституции, и не признает его результаты.

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