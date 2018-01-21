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Посол Аргентины: Путин и Макри примут большую политическую декларацию

Международная панорама
21 января, 20:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

Рикардо Лагорио отметил, что отношения между Москвой и Буэнос-Айресом сейчас находятся на очень высоком уровне

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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президенты России и Аргентины Владимир Путин и Маурисио Макри по итогам предстоящей во вторник встречи планируют принять содержательную политическую декларацию. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол Аргентины в РФ Рикардо Лагорио.

Интервью

Рикардо Лагорио

Посол Аргентины: наш президент может приехать в РФ в этом году три раза

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"Президент Аргентины встретится с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Это произойдет во второй половине дня во вторник. Сначала пройдет личная встреча президентов, а за ней - встреча уже в расширенном составе. А утром президент Аргентины проведет рабочий завтрак с 18 главными исполнительными директорами крупнейших российских компаний, где обсудит экономическую повестку отношений, - сказал дипломат. - Это основные события визита".

Посол добавил, что "по итогам встречи будет подготовлена совместная политическая декларация, работа над которой пока продолжается". "Мы пока не знаем, будут ли еще какие-то договоренности, - добавил он. - Но политическая декларация будет большой и содержательной".

В программе визита президента Аргентины, сообщил также Лагорио, посещение Могилы Неизвестного солдата и участие в открытии Сквера Аргентинской Республики недалеко от посольства страны.

Обмен визитами и атомная энергетика

Посол Аргентины в РФ отметил, что отношения между Москвой и Буэнос-Айресом сейчас находятся на очень высоком уровне, что подтверждается большим количеством запланированных на 2018 год визитов. "В 2018 году наши отношения будут очень насыщенными. Состоится большое количество взаимных визитов. Этот процесс уже начался пару месяцев назад, когда министр иностранных дел Аргентины Хорхе Фори посетил Москву и встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а позднее состоялся визит в Буэнос-Айрес секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в составе весьма представительной делегации", - напомнил он.

Среди других планов развития сотрудничества - встреча 7-8 февраля Межправительственной российско-аргентинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, добавил дипломат. "Так что обсуждается широкий круг вопросов, включая те, которые относятся к сфере ядерной энергетики, ее мирного использования", - сказал он.

Перспективы ВТС

Лагорио не стал раскрывать содержание готовящейся президентской декларации, однако отметил, что в ней должно быть упоминание о сотрудничестве в военно-технической сфере.

"Вопросы военно-технического сотрудничества рассматриваются постоянно, однако некоторые моменты не стоит обсуждать публично, - указал он при этом. - Работа идет на соответствующих уровнях. Не думаю, что кто-то назовет вам конкретные даты, но дело даже не в точном расписании. Это [ВТС] процесс, который проводят наши правительства, и когда он завершится, мы будем действовать соответствующим образом".

Посол пояснил, что сейчас в Аргентине продолжается процесс реструктуризации армии, после которого власти страны определятся, какие именно образцы вооружений им нужны, исходя из потребностей вооруженных сил и бюджетных возможностей. "Но сводить военно-техническое сотрудничество только к покупке или продаже вооружений нельзя, это более широкий вопрос, - продолжил он. - Например, то, что вы сделали в ситуации, когда пропала наша подводная лодка - это четкий знак, который мы высоко ценим".

"Президент Макри лично скажет об этом президенту Путину и поблагодарит его за участие российской стороны в поисках подводной лодки San Juan. Мы признаем и ценим то, что вы сделали. Это говорит об отличном уровне сотрудничества между нашими странами, в том числе, в военной сфере", - добавил дипломат.

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Фори, Хорхе Макри, Маурисио Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович Патрушев, Николай Платонович
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