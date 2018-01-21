Турция поддерживает единство Ирака и готова помочь в его восстановлении

ТАСС, 21 января. Турция выступает за сохранение единства и стабильности Ирака и готова помочь в его восстановлении. Об этом заявил в воскресенье глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на встрече в Багдаде с иракским премьером Хейдаром аль-Абади.

"Господин Чавушоглу заявил о поддержке Турцией единства и стабильности Ирака, - цитирует его в своем заявлении канцелярия главы иракского правительства. - Он также подтвердил участие турецких компаний в проектах по восстановлению Ирака и пригласил премьер-министра [аль-Абади] посетить Турцию".

В коммюнике указывается, что в ходе переговоров стороны обсудили "последние события в регионе, борьбу с терроризмом, вопросы укрепления двустороннего сотрудничества и развития экономических и торговых отношений в области нефти и транспорта".

Ранее в воскресенье Чавушоглу провел встречу со спикером Совета представителей (парламента) Ирака Салимом аль-Джубури. Как сообщила канцелярия последнего, на ней были затронуты "вопросы безопасности и обстановка в регионе", "перспективы совместного сотрудничества в деле сохранения его стабильности и недопущения возвращения в него террористических банд и группировок".