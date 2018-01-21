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Гражданин Казахстана погиб при нападении на отель в Кабуле

Международная панорама
21 января, 20:24 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 21, января. /ТАСС

Ранее сообщалось, что атака унесла жизни нескольких украинцев

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АСТАНА, 21 января. /ТАСС/. Гражданин Казахстана погиб в результате нападения в субботу на отель Intercontinental Hotel в Кабуле. Об этом в воскресенье сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

"Трагическая весть поступила из Афганистана. Гражданин Казахстана 1978 года рождения погиб сегодня в результате атаки боевиков на гостиницу Intercontinental в Кабуле", - написал Жайнаков на своей странице в Facebook. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

"Казахстанские дипломаты находятся в контакте с представителями афганских служб безопасности и Министерства иностранных дел. В ближайшие дни будет решаться вопрос по организации доставки тела погибшего на родину", - отметил руководитель пресс-службы.

В субботу группа вооруженных людей совершила нападение на популярный среди иностранцев отель в афганской столице. По данным МВД Афганистана, жертвами атаки стали 14 иностранцев и четверо афганцев.

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