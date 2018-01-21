Вице-президент США прибыл в Израиль в рамках ближневосточного турне

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 января. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс прибыл в воскресенье в Израиль, где у него запланированы переговоры с премьер-министром и президентом еврейского государства Биньямином Нетаньяху и Реувеном Ривлиным, а также выступление с речью в Кнессете (парламенте) страны. Прямую трансляцию церемонии встречи американского гостя в аэропорту имени Давида Бен-Гуриона вела израильская государственная корпорация телерадиовещания KAN.

Пенса в аэропорту встречал израильский министр туризма Ярив Левин. Вице-президент прибыл в Израиль из Иордании, куда он прилетел ранее из Египта, ставшего первой остановкой его ближневосточного турне.

В воскресенье на еженедельном заседании израильского правительства Нетаньяху заявил, что намерен обсудить с американским вице-президентом противодействие агрессии Ирана и ядерную программу Тегерана, а также продвижение мира и безопасности на Ближнем Востоке. Переговоры политиков состоятся в резиденции премьера в Иерусалиме в понедельник, после чего Пенс выступит с речью в Кнессете, сообщает израильская правительственная пресс-служба. Во вторник Пенс встретится с президентом Ривлиным, посетит Мемориальный комплекс истории Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме, а также Стену плача.

Визит вице-президента в регион изначально планировался на декабрь 2017 года, но был отложен после принятия 6 декабря президентом США Дональдом Трампом решения о переносе посольства Соединенных Штатов в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим и признании древнего города столицей еврейского государства. Оно вызвало негативную реакцию в арабском мире и привело к массовым беспорядкам на палестинских территориях. Палестинские власти вслед за этим отказались от контактов с американскими представителями.