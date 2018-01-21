Совбез ООН обсудит ситуацию в Сирии 22 января

ТАСС, 21 января. Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии пройдет в понедельник, 22 января. Об этом сообщил в воскресенье глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Совет Безопасности ООН проведет завтра консультации по ситуации в Сирии. Франция намерена указать на необходимость доставки гуманитарной помощи", - написал он в своем Twitter. Ранее Ле Дриан сообщил, что Франция просит созвать экстренное заседание Совбеза.

Le Conseil de Sécurité des Nations Unies tiendra demain des consultations sur la situation en #Syrie. La France soulignera notamment l’urgence d’assurer l’accès humanitaire. — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) 21 January 2018

Генштаб ВС Турции объявил в субботу о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" в сирийском районе Африн, где проживают порядка 1,5 млн сирийских курдов. По последним данным, в ходе операции самолеты ВВС Турции поразили 153 цели в Африне. Как сообщил телеканал Sky News Arabia, в результате бомбардировок с воздуха в Африне убиты шесть мирных жителей и три бойца СНС. Турецкий Генштаб настаивает на том, что все погибшие "являются террористами".