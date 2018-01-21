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Совбез ООН обсудит ситуацию в Сирии 22 января

Международная панорама
21 января, 21:06 UTC+3

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что страна намерена указать на необходимость доставки гуманитарной помощи

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© AP Photo/Mary Altaffer

ТАСС, 21 января. Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии пройдет в понедельник, 22 января. Об этом сообщил в воскресенье глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Совет Безопасности ООН проведет завтра консультации по ситуации в Сирии. Франция намерена указать на необходимость доставки гуманитарной помощи", - написал он в своем Twitter. Ранее Ле Дриан сообщил, что Франция просит созвать экстренное заседание Совбеза.

Генштаб ВС Турции объявил в субботу о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" в сирийском районе Африн, где проживают порядка 1,5 млн сирийских курдов. По последним данным, в ходе операции самолеты ВВС Турции поразили 153 цели в Африне. Как сообщил телеканал Sky News Arabia, в результате бомбардировок с воздуха в Африне убиты шесть мирных жителей и три бойца СНС. Турецкий Генштаб настаивает на том, что все погибшие "являются террористами".

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Темы
Кризис в Сирии Спецоперация ВС Турции в Африне
Персоны
Ле Дриан, Жан-Ив
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Сирия Турция Франция
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