Военная операция Турции в Сирии на второй день перешла в наземную фазу

АНКАРА, 21 января. /ТАСС/. ВС Турции приступили в воскресенье к наземной части операции "Оливковая ветвь" в Сирии против курдских отрядов из "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" (ДС), которых Анкара считает сирийскими ответвлениями запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Об этом заявил в воскресенье днем премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

По словам главы кабмина, "сухопутные подразделения ВС вошли в сирийский Африн в 11:05 (время совпадает с московским) 21 января".

Как отметил телеканал Habertürk, за сегодняшний день турецкой армии удалось продвинуться не менее чем на 5 км вглубь Сирии и очистить заминированные районы. По поступающим данным, в Сирию вошли турецкие танковые подразделения, отряды специального назначения и пехота. Они оказывают огневую поддержку формированиям оппозиционной сирийскому правительству группировки "Сирийская свободная армия" (ССА), с которыми Турция координирует свои действия в Сирии. Бойцы ССА перешли в активную фазу наступления на позиции курдов в Африне также в воскресенье утром.

Новые цели операции

Йылдырым поделился и новой информацией о целях операции турецких военных на севере Сирии. "Операция будет проводиться в четыре этапа, после чего будет создана 30-километровая зона безопасности", - рассказал он.

Премьер вновь заявил, что в результате операции "будут уничтожены все террористические организации". По его словам, "перед стартом операции были проведены все необходимые дипломатические переговоры".

Жесткие заявления Анкары

В воскресенье официальная Анкара сделала несколько очень жестких заявлений. Сначала Йылдырым сообщил о том, что тот, кто окажет поддержку курдам в Африне, станет целью ВС Турции. "Любая оказываемая террористам поддержка будет становиться нашей целью", - ответил Йылдырым на вопрос журналистов о том, какие действия предпримет Анкара в том случае, если Вашингтон продолжит поставки вооружения сирийским курдам.

Затем президент Турции Тайип Эрдоган сказал, что "курдские отряды СНС не могут рассчитывать на помощь США, чтобы одолеть Турцию". Турецкий лидер вновь призвал Вашингтон "не провоцировать Турцию" и "не посягать на границы республики". По его словам, Анкара "не будет это долго терпеть".

Эрдоган пообещал, что ВС республики намерены "преследовать террористов, которые бегут из сирийского Африна". Он также заверил граждан страны в том, что Анкара "в скором времени" завершит операцию на севере Сирии.

Находящийся с официальным визитом в Ираке министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также не остался в стороне и сделал заявление по этой теме. Произошло это после того, как глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан написал на своей странице в Twitter, что его страна просит созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Глава французского внешнеполитического ведомства подчеркнул необходимость прекращения огня в Сирии и обеспечения гуманитарного доступа.

#Syrie : Ghouta, Idlib, Afrin - la France demande une réunion urgente du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Entretien ce matin avec mon homologue Turc. — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) 21 January 2018

В ответ на это Чавушоглу заявил, что "в таком случае Анкара будет рассматривать это в том ключе, что Париж стоит на стороне террористов". "Это несомненно отразится на наших отношениях. Каждый, кто выступает против операции в Африне, поддерживает террористов", - добавил он.

Отчет Генштаба

Вечером в воскресенье Генштаб ВС Турции распространил заявление, согласно которому "31 истребитель ВВС республики во второй день операции "Оливковая ветвь" нанес удары по 45 целям террористов, в том числе по убежищам, схронам с оружием и огневым позициям".

В заявлении военного ведомства указывается, за первые дни операции по позициям курдов из СНС и ДС в сирийском Африне было нанесено более 150 ударов.

Обстрел турецкого города

Во второй день операции обстрелу подвергся турецкий город Рейханлы, который расположен в граничащей с Сирией провинции Хатай. По предварительным данным, по городу было выпущено не менее четырех ракет. В результате разрывов снарядов погиб один гражданин Сирии, ранения получили более 30 человек. Ответственность за обстрел города никто на себя не взял, но турецкие СМИ утверждают, что за атаками стоят курды из СНС

Начало операции

Первая информация о начале военных действий Анкары в Африне поступила в субботу от Эрдогана, который заявил, что "операция фактически уже началась". Он сразу призвал страны Запада "осознать, что Турция - это союзник, с которым нужно считаться и сотрудничать в регионе". В субботу вечером турецкий Генштаб официально объявил о том, что операция "Оливковая ветвь" началась 20 января в 17:00 по местному времени (совпадает с московским). Она получила такое название, так как в Африне растет много оливковых деревьев.

В заявлении военных отмечалось, что целью операции является "защита границ Турции, обеспечение безопасности и стабильности в регионе". "В рамках операции "Оливковая ветвь" будут нейтрализованы боевики Рабочей партии Курдистана, отрядов "Сил народной самообороны", партии "Демократический союз" и террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а дружественное население Африна будет освобождено от террористов", - говорится в коммюнике.

По данным телеканала Sky News Arabia, в результате бомбардировок с воздуха в Африне были убиты шесть мирных жителей и три бойца СНС. Турецкий Генштаб настаивает на том, что "все погибшие и раненые в больницах являются террористами".