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Партия независимости Соединенного Королевства проголосует о вотуме недоверия своему лидеру

Международная панорама
21 января, 21:54 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 21, января. /ТАСС

Ранее невеста Генри Болтона допустила расистские высказывания в адрес американской актрисы Меган Маркл, которая должна выйти замуж за принца Гарри

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ЛОНДОН, 21 января. /ТАСС/. Управляющий комитет британской ультраправой Партии независимости Соединенного Королевства поддержал проведение голосования о вотуме недоверия ее лидеру Генри Болтону из-за расистских высказываний его подруги в адрес американской актрисы Меган Маркл, которая 19 мая должна выйти замуж за британского принца Гарри. Об этом в воскресенье сообщило агентство Press Association.

"Комитет постановил провести голосование о вынесении вотума недоверия лидеру Генри Болтону. Решение принято единогласно, если не считать голос самого лидера", - приводит агентство слова пресс-секретаря партии. Согласно ее уставу, в течение ближайших 28 дней должно быть созвано экстренное всеобщее заседание партии, на котором ее члены решат, останется ли Болтон лидером данной политической силы.

Болтон столкнулся с призывами уйти в отставку после того, как газета Mail on Sunday распространила слова его 25-летней невесты, британской модели Джо Марни. Та утверждала, что Маркл - "черная американская" невеста принца Гарри, которая "запятнает" королевскую семью "своим семенем" и проложит путь к появлению "черного короля".

Бывший военнослужащий Болтон был избран лидером Партии независимости Соединенного Королевства в сентябре прошлого года. Сама партия правого толка основана в 1991 году профессором истории Лондонской школы экономики Аланом Скедом, выступавшим против членства Великобритании в ЕС.

Изначально партия называлась Союз антифедералистов и выступала против Маастрихстского договора о Европейском союзе. После заключения договора движение было преобразовано в Партию независимости Соединенного Королевства. Она стала главной платформой британских евроскептиков, выступающих за выход страны из ЕС, резкое ограничение иммиграции и введение моратория на переезд иностранцев в Великобританию на постоянное место жительства.

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