Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 56.59
€ 69.4
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вице-спикер Рады: Киев в рамках обмена передал ДНР пленную, помилованную Порошенко

Международная панорама
21 января, 21:46 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 21, января. /ТАСС

Ирина Геращенко уточнила, что в ближайшие дни ожидается ответная передача украинского военного

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Украина передала провозглашенной ДНР женщину, которую ранее помиловал президент страны Петр Порошенко. Об этом сообщила в воскресенье первый вице-спикер Верховной рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко.

"На КПВВ "Майорск" состоялась передача женщины, накануне помилованной президентом для продолжения процесса освобождения заложников", - сообщила она в Facebook. Вице-спикер не назвала имя женщины, уточнив, что в ближайшие дни Киев ожидает ответной передачи украинского военного, который находится на неподконтрольной Украине территории Донбасса.

Ранее пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы (представитель Киева в контактной группе по Донбассу) Дарья Олифер сообщала, что украинская сторона обменялась с провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками списками удерживаемых лиц. В Киеве считают, что очередной обмен пленными должен состояться в кратчайшие сроки.

27 декабря 2017 года на линии соприкосновения в Донбассе в районе Горловки прошел крупнейший с момента начала конфликта обмен пленными. Киев, по уточненным данным, передал провозглашенным республикам Донбасса 233 пленных и получил 73 человека.

Представители сторон также подчеркнули, что на данном этапе освобождение пленных не завершено, и они приложат все силы для того, чтобы в 2018 году процесс был продолжен. Стороны намерены добиваться полного выполнения принципа "всех на всех", который заложен в минских соглашениях.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Обмен пленными в Донбассе
Персоны
Кучма, Леонид Данилович Порошенко, Петр Алексеевич
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
2
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
3
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
4
Песков опроверг интерпретацию его слов о якобы имевших место встречах Путина и Порошенко
5
Джек Воробей за штурвалом "Зеленой жемчужины"
6
Что известно о нападении в школе в Бурятии
7
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
Темы дня
Новости партнеров
Реклама