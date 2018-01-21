Вице-спикер Рады: Киев в рамках обмена передал ДНР пленную, помилованную Порошенко

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Украина передала провозглашенной ДНР женщину, которую ранее помиловал президент страны Петр Порошенко. Об этом сообщила в воскресенье первый вице-спикер Верховной рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко.

"На КПВВ "Майорск" состоялась передача женщины, накануне помилованной президентом для продолжения процесса освобождения заложников", - сообщила она в Facebook. Вице-спикер не назвала имя женщины, уточнив, что в ближайшие дни Киев ожидает ответной передачи украинского военного, который находится на неподконтрольной Украине территории Донбасса.

Ранее пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы (представитель Киева в контактной группе по Донбассу) Дарья Олифер сообщала, что украинская сторона обменялась с провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками списками удерживаемых лиц. В Киеве считают, что очередной обмен пленными должен состояться в кратчайшие сроки.

27 декабря 2017 года на линии соприкосновения в Донбассе в районе Горловки прошел крупнейший с момента начала конфликта обмен пленными. Киев, по уточненным данным, передал провозглашенным республикам Донбасса 233 пленных и получил 73 человека.

Представители сторон также подчеркнули, что на данном этапе освобождение пленных не завершено, и они приложат все силы для того, чтобы в 2018 году процесс был продолжен. Стороны намерены добиваться полного выполнения принципа "всех на всех", который заложен в минских соглашениях.