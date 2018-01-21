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Нетаньяху: лидерство США незаменимо для продвижения мирного процесса на Ближнем Востоке

Международная панорама
21 января, 22:20 дата обновления: 21 января, 22:44 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 21, января. /ТАСС

Премьер-министр Израиля заявил, что "тот, кто не готов говорить с американцами о мире, не хочет мира"

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

© Gali Tibbon/Pool via AP

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 января. /ТАСС/. Ближневосточный мирный процесс невозможен без лидирующего участия США. С таким заявлением выступил в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на совещании в Иерусалиме послов еврейского государства в странах Азии, Европы и при международных организациях.

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"В дипломатическом процессе нет альтернативы американскому лидерству. Тот, кто не готов говорить с американцами о мире, не хочет мира", - цитирует премьера его пресс-служба. Нетаньяху обращался к палестинскому лидеру Махмуду Аббасу, который отказался от контактов с американской стороной после признания США Иерусалима столицей Израиля 6 декабря прошлого года.

Премьер добавил, что будет обсуждать с прибывшим в воскресенье вечером в Израиль вице-президентом США Майклом Пенсом вопросы мира и безопасности. "Сегодня вечером мы приветствуем вице-президента США, великого друга Израиля, - сказал Нетаньяху. - Я обсужу с ним два вопроса: мир и безопасность".

Визит Пенса изначально планировался на декабрь 2017 года, но был отложен из-за решения о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим и признании Вашингтоном города столицей еврейского государства. Оно вызвало негативную реакцию в арабском мире и привело к массовым беспорядкам на палестинских территориях. Палестинские власти вслед за этим отказались от контактов с американскими представителями, потому в ходе нынешнего визита Пенс не будет проводить переговоры с палестинской стороной.

Соглашение о ядерной программе Ирана

Нетаньяху также призвал страны Европы прислушаться к мнению президента США Дональда Трампа и внести поправки в соглашение о ядерной программе Ирана. 

"По поводу безопасности у меня есть послание странам Европы: я предлагаю, чтобы они серьезно отнеслись к словам Трампа [о ядерной сделке с Тегераном], - цитирует Нетаньяху его канцелярия. - Если они [страны Европы] хотят сохранить ядерное соглашение с Ираном, им следует предложить поправки к соглашению, которое предупредит появление у Ирана ядерного оружия, что является угрозой как для них самих, так и для всего мира".

12 января Трамп заявил, что США прекратят свое участите в соглашении по ядерной программе Ирана, если в него не будут внесены изменения. Президент Соединенных Штатов напомнил, что вновь продлил отмену санкций в отношении Тегерана "лишь с целью заключить соглашение с европейскими союзниками для того, чтобы исправить ужасные недостатки иранской ядерной сделки".

Нетаньяху, один из противников соглашения с Тегераном, сообщил ранее министрам своего кабинета, что намерен обсудить противодействие агрессии Ирана и ядерную программу Тегерана с прибывшим в Израиль в воскресенье американским вице-президентом Майклом Пенсом.

В июле 2015 года в Вене Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) достигли соглашения об урегулировании проблемы, касающейся иранской ядерной программы. В октябре того же года разработанный ими Совместный всеобъемлющий план действий вступил в силу. Он предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой, в обмен на обязательства Тегерана ограничить ядерную деятельность и поставить ее под международный контроль. Срок соглашения составляет 10 лет, что нынешние власти США считают слишком коротким периодом.

Тегеран выполнил свою часть соглашения, что подтвердили инспекции Международного агентства по атомной энергии, после чего экс-президент США Барак Обама в январе 2016 года снял санкции с Ирана. При этом многие другие ограничения, касающиеся, к примеру, баллистических ракет, остались в силе. Трамп 13 октября прошлого года отказался подтвердить Конгрессу США выполнение Ираном ядерной сделки. Производить такую сертификацию от американского президента требует национальное законодательство.

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Темы
Ситуация вокруг Ирана Палестино-израильский конфликт Ситуация вокруг статуса Иерусалима
Персоны
Обама, Барак Аббас, Махмуд Трамп, Дональд Пенс, Майкл (Майк) Нетаньяху, Биньямин
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