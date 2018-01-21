СМИ: в числе жертв нападения на отель в Кабуле оказались двое венесуэльцев

ТАСС, 21 января. Двое граждан Венесуэлы, работавших в афганской авиакомпании Kam Air, оказались в числе жертв нападения боевиков на гостиницу Intercontinental Hotel в Кабуле. Об этом агентству EFE сообщил в воскресенье представитель авиаперевозчика Хаджи Ракиб.

По его словам, были убиты 10 сотрудников компании. "Восемь из них являются украинцами, двое - венесуэльцы", - уточнил Ракиб. Согласно данным МВД Афганистана, жертвами атаки стали 14 иностранцев и четверо афганцев. МИД Украины ранее подтвердил гибель шести соотечественников.

Нападение на отель было совершено в субботу вечером. По рассказам очевидцев, преступники проникли в здание через кухню и захватили заложников. В течение всей ночи жители окрестных домов слышали стрельбу и взрывы. На втором этаже гостиницы вспыхнул пожар, здание было полностью обесточено.

Осада продолжалась 17 часов. Все это время силовики пытались выбить из здания экстремистов, вооруженных автоматами и ручными гранатами, и освободить заложников. Операция завершилась лишь к полудню. Были уничтожены все шестеро нападавших, освобождены около 150 постояльцев, в том числе 40 иностранных граждан.

По данным телеканала TOLOnews, ответственность за случившееся взяло на себя движение "Талибан" (запрещено в РФ).