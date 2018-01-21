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СМИ: курдские бойцы подбили три турецких танка на подступах к Африну

Международная панорама
21 января, 22:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

Согласно курдским источникам, за два дня операции "Оливковая ветвь" жертвами авианалетов и обстрелов стали 20 мирных жителей

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ТАСС, 21 января. Курдские отряды из "Сил народной самообороны" (СНС) оказывают ожесточенное сопротивление турецким войскам, вторгшимся в пограничный регион Африн. Об этом сообщило в воскресенье агентство ANF со ссылкой на представителя штаба СНС.

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По его информации, на подступах к административному центру Африн (65 км от Алеппо) курдским бойцам удалось поразить два турецких танка. В результате было остановлено дальнейшее продвижение армейской колонны. Военные действия с участием поддерживаемых Анкарой формирований "Сирийской свободной армии" (ССА) идут в районе Бильбиль, где ополченцы подбили еще один танк. Турецкая артиллерия ведет там ракетно-минометный огонь по позициям СНС у селений Корду и Балия.

В секторе Джандарис курдские бойцы ранее отразили атаку противника и вынудили его повернуть назад. Бои в этой местности продолжаются, в них участвуют женские отряды снайперов.

Турецкие инженерные части разобрали участок бетонной стены напротив населенного пункта Раджу, чтобы открыть на этом участке границы проход для бронетехники. По сведениям агентства, над этим пограничным районом барражируют вертолеты турецких ВВС. Согласно курдским источникам, за два дня операции "Оливковая ветвь", которую проводит Турция на севере Сирии, жертвами авианалетов и обстрелов в Африне и его окрестностях стали 20 мирных жителей. Большинство из них дети и подростки.

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