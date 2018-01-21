Рауль Кастро выдвинут кандидатом в депутаты парламента Кубы

ГАВАНА, 21 января. /ТАСС/. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро в воскресенье был выдвинут кандидатом в депутаты Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента) от одной из муниципий провинции Сантьяго-де-Куба, расположенной на востоке страны. Как сообщило кубинское телевидение, кандидатура Кастро была одобрена единогласно.

Теоретически это открывает кубинскому лидеру возможность вновь занять пост главы государства. Однако в декабре прошлого года 86-летний Рауль Кастро заявил, что покинет свой пост в апреле 2018 года. В числе наиболее вероятных преемников политика называют 57-летнего первого заместителя председателя Госсовета и Совета министров Кубы Мигеля Диас-Канеля.

Очередной этап всеобщих выборов

Депутаты местных органов власти (муниципальных ассамблей) собрались в воскресенье на внеочередные заседания, чтобы утвердить списки кандидатов в депутаты 612-местной Национальной ассамблеи, а также органов самоуправления всех 15 провинций.

Для попадания в списки кандидаты должны были заручиться поддержкой более 50% присутствовавших депутатов. Голосование осуществлялось путем поднятия рук.

Выдвижение кандидатуры Кастро в состав парламента участники заседания встретили овацией. Кто еще из известных государственных деятелей был включен в списки, пока не сообщается.

Голосование по кандидатурам состоится 11 марта. Как ожидается, в выборах примут участие более 8 млн избирателей. По итогам голосования будет обновлен состав провинциальных ассамблей и парламента.

Выборы главы государства

Ранее кубинские власти объявили, что первое заседание парламента нового созыва состоится 19 апреля 2018 года. На этом заседании депутаты изберут из своих рядов 31 члена Госсовета. Сразу после этого Госсовет назначит своего председателя - главу государства и правительства.

Рауль Кастро занимает должность председателя Госсовета с 2008 года. На этом посту он сменил своего старшего брата, лидера Кубинской революции Фиделя Кастро.

Кубинская избирательная система

Начиная с провинциального уровня, представительные органы власти Кубы наполовину формируются из представителей муниципальных ассамблей. Другую половину предлагают члены основных массовых организаций, связанных с единственной официальной политической структурой - Коммунистической партией Кубы.

Согласно конституции, парламент и провинциальные ассамблеи на Кубе обновляются раз в пять лет. Право голоса предоставляется гражданам, достигшим 16 лет. Население страны составляет 11,2 млн человек.

Выборы на Кубе после победы революции 1959 года традиционно проходят при высокой явке избирателей.