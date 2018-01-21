Лидер "Альтернативы для Германии" и зампред СвДП выступили против антироссийских санкций

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Заместитель председателя Свободной демократической партии (СвДП) Германии Вольфганг Кубикки и сопредседатель правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) Александер Гауланд высказались против санкций, введенных ЕС в отношении России. Свои точки зрения на этот счет они изложили в совместном интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, которое опубликовано в воскресенье вечером.

Кубикки сообщил, что ему известно как минимум о трех компаниях, которые "обанкротились из-за санкций, поскольку делали ставку на бизнес в России". По его словам, ограничительные меры не могут остановить такую страну, как РФ. "В чем мы сейчас нуждаемся, так это снова в каналах для диалога", - считает он.

Как и лидер СвДП Кристиан Линднер, Кубикки убежден, что проблему вокруг Крыма, "следует заморозить, то есть сначала отложить в сторону и поговорить [с РФ] о совместных интересах". В то же время воссоединение Крыма с РФ является, по его мнению, "нарушением международного права".

В свою очередь Гауланд напомнил, что АдГ "с самого начала выступала против этих санкций". "Было ли то, что произошло в Крыму, нарушением международного права или нет, об этом ходит много споров, - заметил политик. - Мы считаем это следствием ошибочной политики, которая проводилась после 1989 года".

Он указал на то, что Запад не привлек Россию к "построению нового миропорядка, но рассматривал ее в качестве противника". "Это привело к тому, что Россия вернулась к тому, что она всегда делала - стала проводить политику, свойственную мировой державе", - заявил сопредседатель АдГ. По его мнению, "в интересах Германии иметь партнерские отношения с РФ". "АдГ выступает за это", - сказал Гауланд.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Всего в санкционные списки попали 151 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.