В Каракасе прошли похороны Оскара Переса

ТАСС, 21 января. Офицер Оскар Перес, ликвидированный в понедельник в боестолкновении с венесуэльскими силовиками, в воскресенье был похоронен в Каракасе. Об этом сообщил исполнительный директор неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро.

"Тело Оскара Переса было предано земле на Восточном кладбище, - написал Ромеро в своем Twitter. - Бойцы Национальной гвардии пустили проститься только тетю и двоюродную сестру Переса, остальным родственникам на кладбище попасть не позволили". Позднее оцепление было снято. По данным агентства EFE, его мать, жена и дети находятся за пределами страны.

Согласно заявлению МВД, Перес и шестеро его сторонников погибли 15 января в боестолкновении, также унесшем жизни двоих полицейских. Позднее в тот же день президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что мятежники намеревались взорвать начиненный взрывчаткой автомобиль у одного из иностранных посольств в Каракасе. Национальная ассамблея (однопалатный парламент), находящаяся под контролем оппозиции, решила провести свое расследование.

В июне 2017 года Перес, бывший инспектор Корпуса научных, уголовных и криминалистических исследований, устроил обстрел зданий Верховного суда и МВД в Каракасе с борта вертолета, при этом никто не пострадал. В декабре офицер взял на себя ответственность за захват казармы венесуэльской армии в штате Миранда. Его группе удалось забрать порядка 25 винтовок и несколько пистолетов, сведений о пострадавших от их действий обнародовано не было.