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США взаимодействуют с афганскими властями по расследованию нападения в Кабуле

Международная панорама
21 января, 23:22 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, января. /ТАСС

Госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон также выразил соболезнования семьям и близким погибших в результате атаки

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ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты находятся в контакте с властями Афганистана по расследованию нападения боевиков на гостиницу Intercontinental Hotel в Кабуле. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Он также выразил соболезнования семьям и близким погибших в результате атаки. "Мы находимся в контакте с властями Афганистана по расследованию инцидента. Мы видели, что движение "Талибан" (запрещено в РФ - прим. ТАСС) взяло на себя ответственность [за нападение], и мы осуждаем террористические группы за их кампанию насилия против афганцев и зарубежных сотрудников, работающих ради того, чтобы [ситуация в] Афганистане улучшилась", - говорится в заявлении.

В субботу группа вооруженных людей совершила нападение на Intercontinental Hotel. По данным МВД Афганистана, жертвами атаки стали 14 иностранцев и четверо афганцев. Как сообщил телеканал TOLOnews, движение "Талибан" взяло на себя ответственность за нападение.

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