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СМИ: ВВС Турции уничтожили позиции курдов в Сирии, откуда велся обстрел турецких городов

Международная панорама
21 января, 23:40 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 21, января. /ТАСС

Ранее сообщалось, что ракетному обстрелу подверглись города Рейханлы и Килис

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АНКАРА, 21 января. /ТАСС/. Самолеты ВВС Турции уничтожили в воскресенье две огневые позиции, с которых курдские формирования "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" (ДС) обстреливали турецкие города на границе. Об этом сообщает телеканал A Haber.

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По его данным, по территории турецкого города Рейханлы было выпущено 11 ракет, девять из которых разорвались в самом городе, в результате чего погиб один гражданин Сирии и 47 человек получили ранения. Ракетному обстрелу также подвергся город Килис. На его территории разорвалось четыре снаряда, семь человек получили ранения.

Генштаб ВС Турции объявил в субботу о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов СНС и ДС в районе Африн. По последним данным, в ходе операции самолеты ВВС Турции поразили 153 цели в Африне.

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