СМИ: ВВС Турции уничтожили позиции курдов в Сирии, откуда велся обстрел турецких городов

АНКАРА, 21 января. /ТАСС/. Самолеты ВВС Турции уничтожили в воскресенье две огневые позиции, с которых курдские формирования "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" (ДС) обстреливали турецкие города на границе. Об этом сообщает телеканал A Haber.

По его данным, по территории турецкого города Рейханлы было выпущено 11 ракет, девять из которых разорвались в самом городе, в результате чего погиб один гражданин Сирии и 47 человек получили ранения. Ракетному обстрелу также подвергся город Килис. На его территории разорвалось четыре снаряда, семь человек получили ранения.

Генштаб ВС Турции объявил в субботу о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов СНС и ДС в районе Африн. По последним данным, в ходе операции самолеты ВВС Турции поразили 153 цели в Африне.