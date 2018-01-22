Президент Аргентины посетит Россию для развития двустороннего сотрудничества

БУЭНОС-АЙРЕС/МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Президент Аргентины Маурисио Макри прибудет с официальным визитом в Россию. В поездке в Москву его будут сопровождать министр иностранных дел республики Хорхе Фори и секретарь по стратегическим вопросам Фульвио Помпео.

Россия станет первой остановкой в европейском турне Макри, который затем планирует принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и посетить Францию, где у него запланирована встреча с президентом республики Эмманюэлем Макроном. Официальная программа мероприятий аргентинского лидера в Москве начнется 23 января.

Встреча с Путиным

Посол Аргентины в РФ Рикардо Лагорио в интервью ТАСС сообщил, что аргентинский лидер прилетит в Москву вечером в понедельник.

Во вторник Макри проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. "Стороны планируют обсудить вопросы развития российско-аргентинского всеобъемлющего стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по актуальным темам международной повестки дня", - сообщила пресс-служба Кремля. По итогам переговоров президенты подпишут совместное заявление.

Путин и Макри впервые встретились в сентябре 2016 года в Китае на полях саммита "двадцатки". Тогда аргентинский лидер высказался в пользу активизации сотрудничества с РФ, в частности в энергетике.

В ноябре прошлого года лидеры общались по телефону. Путин выразил Макри слова поддержки в связи с пропажей в Атлантическом океане аргентинской подводной лодки San Juan и предложил помощь в поисково-спасательных работах. Сейчас Россия является единственной странной, которая продолжает оказывать Аргентине непосредственное содействие в операции. По словам официального представителя ВМС Аргентины Энрике Бальби, сроки окончания предоставления помощи пока объявлены не были.

Лагорио в интервью ТАСС отметил, что визит аргентинского лидера в Россию свидетельствует о высоком уровне отношений между двумя странами, которые, по его словам, можно охарактеризовать как стратегическое партнерство. Хотя визит будет кратким, как отметил дипломат, важны его контекст и атмосфера. "Пройдет очень важная встреча наших президентов. Она придаст новый импульс всеобъемлющему стратегическому партнерству России и Аргентины", - уверен он.

По словам посла Аргентины, предстоящая встреча откроет большую программу обмена взаимными визитами в 2018 году. Глава латиноамериканской страны, в частности, планирует посетить чемпионат мира по футболу в июне в Москве, а в конце ноября российского лидера ждут на саммите G20 в Буэнос-Айресе.

Бизнес-контакты и сквер Аргентины

Первым официальным мероприятием в программе Макри в Москве станет рабочий завтрак с представителями крупных российских компаний, запланированный на вторник. По данным пресс-службы администрации президента Аргентины, на встрече будут присутствовать топ-менеджеры компаний "Газпром", "Биокад", "Газпромбанк", "Фосагро", "Росатом", "Синара" и "Уралкалий". Кроме того, ожидается участие представителей "Лукойла", "Яндекса", Mail.ru Group, РЖД, "Русской медной компании", Трансмашхолдинга и банка ВТБ.

После этого глава государства отправится на церемонию открытия сквера, названного в честь Аргентины. Он располагается на Житной улице в районе Якиманка, рядом со зданием посольства южноамериканской республики в Москве.

В сентябре прошлого года в аргентинской столице также появилась площадь, названная в честь России.

Направления сотрудничества

Аргентина - один из ведущих торгово-экономических партнеров России в латиноамериканском регионе. Как заявил руководитель Россельхознадзора и один из председателей Российско-аргентинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Сергей Данкверт, выступая на заседании Совета предпринимателей Россия - Аргентина в Буэнос-Айресе в ноябре прошлого года, в 2017 году товарооборот между странами продемонстрировал рост и должен был достигнуть по итогам года $1 млрд.

Аргентинская сторона неоднократно заявляла, что видит широкие возможности для развития сотрудничества с Россией и заинтересована в ее участии в инфраструктурных проектах на территории южноамериканской республики. Также изучается возможность взаимодействия в сфере энергетики, космоса, разработки полезных ископаемых и других областях.

В апреле 2015 года Аргентина и Россия подписали заявление об установлении между странами всеобъемлющего стратегического партнерства.