Зимняя сессия ПАСЕ начнется в Страсбурге с выборов нового председателя ассамблеи

СТРАСБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Первая в текущем году сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) начнет в понедельник свою работу в Страсбурге. Ключевой пункт в повестке - выборы нового председателя ассамблеи.

Россия и ПАСЕ

В 2018 год ПАСЕ вновь вступает без России. Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении прав делегации РФ, но тогда санкции остались в силе: Россия была лишена возможности голосовать в ПАСЕ до конца года, а также отстранена от участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее миссий по наблюдению за выборами на пространстве Совета Европы. В ответ делегация РФ заявила, что отказывается работать в ПАСЕ на таких условиях, а в 2016-2017 годы не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся русофобских настроений в Страсбурге.

В конце июня 2017 года стало известно, что Россия приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно Москва предлагает внести в регламент ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.

11 января глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подтвердил, что Россия не будет направлять заявку на подтверждение полномочий делегации РФ в ПАСЕ в 2018 году и не поедет "на январскую сессию ни в полном, ни в усеченном составе". Вместе с тем с рабочей поездкой в Страсбург на время сессии ПАСЕ на этот раз отправятся вице-спикер Госдумы Петр Толстой и глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. 23 января они должны принять участия в заседании спецкомиссии по гармонизации органов Совета Европы.

Выборы председателя

Обязанности главы ПАСЕ исполняет представительница Кипра Стелла Кириакидис. Она была избрана на эту должность в октябре 2017 года после того, как прежний председатель ПАСЕ испанец Педро Аграмунт подал в отставку.

Испанский политик впервые был избран главой ассамблеи в 2016 году, и спустя год он был переизбран на второй однолетний срок. Он в любом случае должен был бы сложить свои полномочия на нынешней январской сессии ПАСЕ, поскольку время пребывания председателя ассамблеи в должности ограничено двумя сроками, однако скандал вынудил Аграмунта покинуть этот пост на несколько месяцев раньше.

Скандал вокруг Аграмунта разразился в 2017 году в ходе апрельской сессии ПАСЕ, когда европарламентарии раскритиковали испанца за его поездку в Сирию, куда он отправился в марте того же года с депутатами Госдумы. 28 апреля Бюро ПАСЕ выразило Аграмунту вотум недоверия. На летней сессии ассамблеи в регламент ПАСЕ были приняты поправки, позволяющие объявлять импичмент ее председателю. Не дожидаясь прекращения своих полномочий, Аграмунт подал в отставку.

Как ожидается, новым главой ПАСЕ станет итальянский парламентарий Микеле Николетти, ныне возглавляющий в ПАСЕ наиболее многочисленную парламентскую группу "Социалисты, демократы и зеленые". Его кандидатура в преддверии сессии оставалась единственной в списке претендентов.

Во второй день сессии ПАСЕ пройдут выборы нового комиссара Совета Европы (СЕ) по правам человека. С 2012 года эту должность занимает латвийский политик Нилс Муйжниекс. В 2018 году истекает срок его шестилетних полномочий, а права на переизбрание комиссар СЕ по правам человека не имеет.

Спорт, Украина, Ближний Восток

Наряду с выборами на нынешней сессии ПАСЕ пройдет ряд дебатов. В частности, состоится дискуссия по управлению профессиональным спортом и футбольный менеджмент. Доклад по последней теме представит бывшая председатель ПАСЕ Анн Брассёр.

Пройдут также дискуссии на тему гуманитарных последствий конфликта на Украине, защиты малых региональных языков в Европе. Будут представлены доклады о ситуации в Боснии и Герцеговине, Венгрии, Греции, Ирландии и Эстонии. Поданы также заявки на проведение срочных дебатов по вопросам ближневосточного урегулирования и участия в этом процессе Совета Европы, а также на тему борьбы с исламофобией и ксенофобией в Европе.

В дни работы январской сессии ПАСЕ перед парламентариями по традиции выступят с обращениями главы государств и правительств ряда стран-участниц СЕ. В их числе - президент Армении Серж Саргсян, премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен, президент Австрии Александер Ван дер Беллен.