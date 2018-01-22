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WP: США планируют направить еще 1 тыс. военнослужащих в Афганистан

Международная панорама
22 января, 1:05 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, января. /ТАСС

По данным источников газеты, инициатива направлена активизацию борьбы с талибами в новом сезоне

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Американские солдаты в Афганистане

Американские солдаты в Афганистане

© AP Photo/Hoshang Hashimi, File

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты планируют направить дополнительный воинский контингент в Афганистан численностью в 1 тыс. человек предстоящей весной. Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post со ссылкой на источники в ВС США.

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По их данным, приказ об отправке дополнительных сил пока не был подписан министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Инициатива направлена на то, чтобы активизировать операции против талибов в новом сезоне. Увеличение численности контингента, как отмечает газета, уже поддержало военное руководство штаба Армии ВС США, которое сейчас определяет, военнослужащие каких родов войск будут направлены в Афганистан.

США воюют в Афганистане с октября 2001 года, что обошлось, по оценкам Пентагона, уже в $680 млрд. В ходе этой кампании погибли 2,35 тыс. американских военнослужащих, еще свыше 20 тыс. получили ранения. По состоянию на 30 сентября 2017 года в стране находились 15 282 американских солдата, а также 1202 гражданских сотрудника минобороны.

1 августа президент США Дональд Трамп огласил новую американскую стратегию по Южной Азии, которая предусматривает силовой сценарий решения афганской проблемы. Отныне Вашингтон не будет сообщать о численности своего воинского контингента в этой стране и оглашать планы начала или окончания военных операций, а американские ВС будут сконцентрированы там на борьбе с терроризмом. По данным американских СМИ, Трамп принял решение дополнительно направить в Афганистан 4 тыс. военнослужащих.

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