Аравийская коалиция получает от Запада разведданные о пусках ракет из Йемена

КАИР, 22 января. /ТАСС/. Аравийская коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая выступает на стороне официального правительства Йемена в его конфликте с мятежным движением хуситов "Ансар Аллах", получает от западных стран разведывательные данные об использовании хуситами баллистических ракет. Об этом, как передал телеканал Sky News Arabia, сообщил в воскресенье вечером официальный представитель коалиционных сил Турки аль-Малики.

"Мы обмениваемся разведданными с западными государствами по поводу обнаружения ракет, их запуска и уничтожения", - сказал аль-Малики. Он добавил, что идет обмен разведывательной информацией и о "возможностях хуситов в области баллистических ракет".

Сторонники "Ансар Аллах" периодически обстреливают территорию Саудовской Аравии ракетами из приграничных с королевством йеменских провинций. Большинство из них саудовские силы ПВО сбивают над пустынными районами. Лишь единичные снаряды наносят ущерб прилегающим к границе населенным пунктам, еще реже жертвами обстрелов становятся местные жители.

В последний раз сообщение о ракете, сбитой системой противовоздушной обороны Саудовской Аравии над провинцией Джизан, поступало 16 января. 20 декабря прошлого года аль-Малики заявил, что с 2015 года сторонники "Ансар Аллах" выпустили с территории Йемена по Саудовской Аравии 83 баллистические ракеты.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между легитимными с точки зрения мирового сообщества властями Йемена и мятежными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу конфликт перешел с началом вторжения аравийской коалиции в марте 2015 года по просьбе действующего президента Мансура Хади.