Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 56.59
€ 69.4
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аравийская коалиция получает от Запада разведданные о пусках ракет из Йемена

Международная панорама
22 января, 1:05 UTC+3 КАИР КАИР 22, января. /ТАСС

Это позволяет саудовским силам ПВО сбивать ракеты над пустынными районами

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАИР, 22 января. /ТАСС/. Аравийская коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая выступает на стороне официального правительства Йемена в его конфликте с мятежным движением хуситов "Ансар Аллах", получает от западных стран разведывательные данные об использовании хуситами баллистических ракет. Об этом, как передал телеканал Sky News Arabia, сообщил в воскресенье вечером официальный представитель коалиционных сил Турки аль-Малики.

Смотрите также

Постпред США при ООН представила элементы якобы иранской ракеты, запущенной по Эр-Рияду

ООН: ракетный обстрел Саудовской Аравии мешает урегулированию конфликта в Йемене

Al Jazeera: Саудовская Аравия заявила о перехвате запущенной хуситами из Йемена ракеты

"Мы обмениваемся разведданными с западными государствами по поводу обнаружения ракет, их запуска и уничтожения", - сказал аль-Малики. Он добавил, что идет обмен разведывательной информацией и о "возможностях хуситов в области баллистических ракет".

Сторонники "Ансар Аллах" периодически обстреливают территорию Саудовской Аравии ракетами из приграничных с королевством йеменских провинций. Большинство из них саудовские силы ПВО сбивают над пустынными районами. Лишь единичные снаряды наносят ущерб прилегающим к границе населенным пунктам, еще реже жертвами обстрелов становятся местные жители.

В последний раз сообщение о ракете, сбитой системой противовоздушной обороны Саудовской Аравии над провинцией Джизан, поступало 16 января. 20 декабря прошлого года аль-Малики заявил, что с 2015 года сторонники "Ансар Аллах" выпустили с территории Йемена по Саудовской Аравии 83 баллистические ракеты.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между легитимными с точки зрения мирового сообщества властями Йемена и мятежными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу конфликт перешел с началом вторжения аравийской коалиции в марте 2015 года по просьбе действующего президента Мансура Хади.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Военная операция в Йемене
Страны
Йемен Саудовская Аравия
Персоны
Хади, Абд Раббо Мансур
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
2
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
3
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
4
Песков опроверг интерпретацию его слов о якобы имевших место встречах Путина и Порошенко
5
Джек Воробей за штурвалом "Зеленой жемчужины"
6
Что известно о нападении в школе в Бурятии
7
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
Темы дня
Новости партнеров
Реклама