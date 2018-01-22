Франция на встрече СБ ООН сосредоточится на ситуации в Восточной Гуте и Идлибе

ООН, 22 января. /ТАСС/. Франция на закрытом совещании Совета Безопасности ООН в понедельник планирует поднять тему гуманитарной ситуации в Сирии, в том числе в пригороде Дамаска Восточной Гуте и провинции Идлиб. Об этом сообщили ТАСС в постоянном представительстве страны при всемирной организации, комментируя возможное обсуждение на встрече происходящего в сирийском районе Африн, где Турция начала операцию против курдских формирований.

"Мы проинформировали Совет Безопасности, что на совещании по Сирии завтра сосредоточимся на гуманитарной ситуации в стране и обсудим последние события в более широком плане. Дело не в Африне. Будет уделено внимание Восточной Гуте, Идлибу. Африн, несомненно, тоже будет затронут", - пояснили во французской дипмиссии.

Встреча по Сирии не внесена в программу работы Совбеза на понедельник. Неформальная дискуссия состоится после завершения закрытых консультаций, посвященных деятельности Регионального центра превентивной дипломатии для Центральной Азии ООН.

В воскресенье глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан анонсировал закрытое совещание Совбеза по ситуации в Сирии. Как написал министр в своем Twitter в ходе дискуссии французская делегация "намерена указать на необходимость доставки гуманитарной помощи" в пострадавшие от конфликта районы Сирии.

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" в сирийском районе Африн, где проживают порядка 1,5 млн сирийских курдов. По последним данным, в ходе операции самолеты ВВС Турции поразили 153 цели в Африне. Как сообщил телеканал Sky News Arabia, в результате бомбардировок с воздуха в Африне убиты шесть мирных жителей и три бойца СНС. Турецкий Генштаб настаивает на том, что все погибшие "являются террористами".