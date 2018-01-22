Страны Западного Средиземноморья решили сотрудничать для обеспечения безопасной миграции

ТАСС, 22 января. Десять стран средиземноморского региона выразили готовность работать совместно, чтобы обеспечить безопасность миграционных потоков из Африки в Европу. Об этом, как передало в воскресенье информационное агентство Algerie Presse Service, говорится в итоговом заявлении 14-й встречи глав МИД стран - участниц группы "5+5", объединяющей десять государств Западного Средиземноморья.

Встреча завершилась в воскресенье вечером в столице Алжира. В группу входят пять стран Евросоюза (Италия, Испания, Мальта, Португалия и Франция) и пять стран арабского Магриба (Алжир, Ливия, Мавритания, Марокко и Тунис).

В документе участники встречи подчеркнули наличие "тесной связи между вопросами миграции и развития", выразив готовность "совместно работать для обеспечения безопасности, законности и качественного управления миграционными потоками". Министры высказались за "реализацию проектов, способствующих созданию рабочих мест", а также за изучение "глубинных причин незаконной миграции".

"Управление миграционными потоками должно совмещать мобильность и борьбу с незаконной миграцией, учитывая при этом вопросы безопасности, социально-экономического развития, соблюдения прав человека и человеческого достоинства", - указано в декларации.

Главы МИД также отметили, что "политический диалог является подходящим средством для поиска адекватных и эффективных решений кризисов и проблем в очагах напряженности, которые сотрясают средиземноморский регион".