Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 56.59
€ 69.4
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Страны Западного Средиземноморья решили сотрудничать для обеспечения безопасной миграции

Международная панорама
22 января, 3:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС

Главы МИД десяти государств высказались за "реализацию проектов, способствующих созданию рабочих мест"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 22 января. Десять стран средиземноморского региона выразили готовность работать совместно, чтобы обеспечить безопасность миграционных потоков из Африки в Европу. Об этом, как передало в воскресенье информационное агентство Algerie Presse Service, говорится в итоговом заявлении 14-й встречи глав МИД стран - участниц группы "5+5", объединяющей десять государств Западного Средиземноморья.

Смотрите также

Африканский наплыв: основные тенденции миграционного кризиса в Европе

Встреча завершилась в воскресенье вечером в столице Алжира. В группу входят пять стран Евросоюза (Италия, Испания, Мальта, Португалия и Франция) и пять стран арабского Магриба (Алжир, Ливия, Мавритания, Марокко и Тунис).

В документе участники встречи подчеркнули наличие "тесной связи между вопросами миграции и развития", выразив готовность "совместно работать для обеспечения безопасности, законности и качественного управления миграционными потоками". Министры высказались за "реализацию проектов, способствующих созданию рабочих мест", а также за изучение "глубинных причин незаконной миграции".

"Управление миграционными потоками должно совмещать мобильность и борьбу с незаконной миграцией, учитывая при этом вопросы безопасности, социально-экономического развития, соблюдения прав человека и человеческого достоинства", - указано в декларации.

Главы МИД также отметили, что "политический диалог является подходящим средством для поиска адекватных и эффективных решений кризисов и проблем в очагах напряженности, которые сотрясают средиземноморский регион".

Смотрите также

Более 171 тыс. мигрантов прибыли в 2017 году в Европу по Средиземному морю

Генсек ООН заявил, что число мигрантов с 2000 года выросло на 49%

ООН попросила мировое сообщество предоставить 40 тыс. мест для расселения беженцев

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Тунис Алжир Ливия Италия Мальта Испания Франция Марокко Португалия Мавритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
2
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
3
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
4
Песков опроверг интерпретацию его слов о якобы имевших место встречах Путина и Порошенко
5
Джек Воробей за штурвалом "Зеленой жемчужины"
6
Что известно о нападении в школе в Бурятии
7
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
Темы дня
Новости партнеров
Реклама