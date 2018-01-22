В Токио впервые прошли учения по эвакуации на случай ракетного запуска

ТОКИО, 22 января. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Учения по эвакуации населения в случае непосредственной угрозы от запуска баллистической ракеты впервые прошли в понедельник в районе Бунке японской столицы. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

По данным администрации Токио, в них приняли участие около 350 человек. Сценарий учений предполагал, что некая страна запустила баллистическую ракету и существует вероятность, что она пролетит над территорией Японии. Сразу после этого сработала правительственная система экстренного оповещения населения J-Alert, о чем известили уличные громкоговорители. Также соответствующее сообщение было разослано по мобильной связи участникам учений.

В течение пяти минут они должны были укрыться под землей - в переходах, на двух станциях метро, а также на парковке. Спустя пять минут после первого оповещения система J-Alert вновь активизировалась, однако на этот раз это было связано с тем, что ракета покинула воздушное пространство Японии.

В районе Бунке проживает около 210 тыс. человек. В нем находится одна из крупнейших в столице спортивных арен "Токио доум", торговые центры, парк развлечений и Токийский университет.

Напряженность на Корейском полуострове сохраняется из-за активного развития КНДР ракетной и ядерной программ, а также военных маневров США и их союзников в регионе. В частности, в прошлом году Пхеньян провел испытания водородного заряда и межконтинентальной баллистической ракеты. Кроме того, во время пусков 29 августа и 15 сентября две ракеты КНДР пролетали над территорией Японии в направлении Тихого океана, что вызывало срабатывание системы J-Alert.

В результате в ряде японских городов в прошлом году прошли учения по эвакуации населения на случай ракетной угрозы. Однако в густонаселенном Токио существовал ряд трудностей с их организацией из-за возможных препятствий для транспорта и пассажиров метро.